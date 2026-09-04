स्ट्रोक के बाद न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य को पहुंचा सकती हैं नुकसान
क्या है खबर?
स्ट्रोक एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें मस्तिष्क में खून का प्रवाह रुक जाता है। यह अचानक होता है और जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। स्ट्रोक के बाद कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनकी सेहत को और बिगाड़ सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें स्ट्रोक के बाद करने से बचना चाहिए ताकि स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके।
#1
भारी भोजन करना
स्ट्रोक के बाद भारी भोजन करना एक बड़ी गलती है। इससे पाचन पर दबाव बढ़ जाता है और शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, जिससे थकान बढ़ सकती है।
इसके बजाय हल्का और संतुलित खाना खाएं, जिसमें फलों और सब्जियों की मात्रा अधिक हो।
यह न केवल पाचन के लिए अच्छा होता है, बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है, जिससे आपकी सेहत बेहतर रहती है।
#2
धूम्रपान करना
धूम्रपान करना भी एक बहुत बड़ी गलती है, खासकर स्ट्रोक के बाद। धूम्रपान से खून की नसों पर बुरा असर पड़ता है और इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है।
इसके अलावा धूम्रपान करने से फेफड़ों की क्षमता भी कम हो जाती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ने की कोशिश करें ताकि आपकी सेहत में सुधार हो सके और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें।
#3
शराब का सेवन करना
शराब का सेवन भी स्ट्रोक के बाद करने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। शराब पीने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है।
इसके अलावा शराब पीने से नींद भी खराब होती जाती है और शरीर कमजोर होता जाता है।
अगर आप शराब पीते हैं तो इसे बिल्कुल बंद करने की कोशिश करें ताकि आपकी सेहत में सुधार हो सके और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें।
#4
ज्यादा नमक का उपयोग करना
ज्यादा नमक का उपयोग करने से खून का दबाव बढ़ सकता है, जिससे दिल की बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए खाने में कम नमक डालें और ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें, जिनमें पहले से ही ज्यादा नमक होता है।
इसके अलावा ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें, जिनमें प्राकृतिक रूप से कम मात्रा में नमक होता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।
#5
शारीरिक गतिविधियों से बचना
स्ट्रोक के बाद शारीरिक गतिविधियों से बचना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। नियमित रूप से हल्की कसरत जैसे पैदल चलना या योग करना जरूरी है क्योंकि इससे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और खून का प्रवाह बेहतर होता है।
इसके अलावा कसरत करने से मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और तनाव कम होता है। इन गलतियों से बचकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और स्ट्रोक के बाद जल्दी ठीक हो सकते हैं।