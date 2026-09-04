स्ट्रोक के बाद न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य को पहुंचा सकती हैं नुकसान

शराब का सेवन भी स्ट्रोक के बाद करने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। शराब पीने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है।

इसके अलावा शराब पीने से नींद भी खराब होती जाती है और शरीर कमजोर होता जाता है।

अगर आप शराब पीते हैं तो इसे बिल्कुल बंद करने की कोशिश करें ताकि आपकी सेहत में सुधार हो सके और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें।