40 साल के होने के बाद न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य हो सकता है प्रभावित

सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है, जिसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाश्ता करने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और पूरा दिन काम करने की क्षमता मिलती है।

अगर आप नाश्ता नहीं करते तो दोपहर तक भूख लगने पर ज्यादा खाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए रोजाना समय निकालकर पौष्टिक नाश्ता जरूर करें, जिसमें फलों या ओट्स जैसी चीजें शामिल हों।