सेलरी का स्वाद पसंद नहीं? इससे बनने वाले ये 5 व्यंजन होते हैं लजीज
क्या है खबर?
सेलरी एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन इसका स्वाद कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। आमतौर पर लोग इसे सलाद में कच्चा खाते हैं या सूप बनाते हैं। अगर आपको सेलरी का स्वाद पसंद नहीं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिनमें आप सेलरी को शामिल कर सकते हैं और इनका स्वाद भी अच्छा होगा। इन व्यंजनों से आप अपनी डाइट को पौष्टिक बना सकते हैं।
#1
सेलरी और सेब का सलाद
सेलरी और सेब का सलाद एक ताजगी भरा विकल्प हो सकता है। इसमें कटी हुई सेलरी और कटे हुए सेब को मिलाकर उसमें नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालें।
इसके ऊपर कुछ अखरोट या बादाम भी डाल सकते हैं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
इसमें विटामिन-C और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत लाभकारी हैं।
#2
सेलरी की टिक्की
सेलरी की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू, कटी हुई सेलरी, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसालों को मिलाकर टिक्कियां बनाएं और तवे पर सेंक लें।
यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है। इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
#3
सेलरी का पुलाव
सेलरी का पुलाव एक अनोखा व्यंजन हो सकता है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसमें बासमती चावल, कटे हुए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और कटी हुई सेलरी डालें और मसालों के साथ पकाएं।
यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है। इसमें विटामिन-C और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
इसे बनाना भी आसान है और यह आपके खाने को खास बना सकता है।
#4
मसालेदार आलू और सेलरी की सब्जी
यह सब्जी थोड़ी मसालेदार होती है, जो आपके खाने को खास बना सकती है। इसके लिए उबले हुए आलू, कटी हुई सेलरी, प्याज, टमाटर और मसालों का उपयोग करें।
इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले प्याज और टमाटर को भूनें, फिर उसमें मसाले डालकर पकाएं। इसके बाद उबले हुए आलू और कटी हुई सेलरी डालें।
इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।
#5
सेलरी की खीर
सेलरी की खीर एक अनोखी मिठाई हो सकती है, जिसे आप अपने खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए दूध, चीनी, कटे हुए सूखे मेवे और कटी हुई सेलरी का उपयोग करें।
सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें चीनी डालकर पकाएं। इसके बाद सूखे मेवे डालें और अंत में कटी हुई सेलरी मिलाएं।
यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आप इसमें पिसी हुई सेलरी भी डाल सकते हैं।