सेलरी से बने 5 व्यंजन

सेलरी का स्वाद पसंद नहीं? इससे बनने वाले ये 5 व्यंजन होते हैं लजीज

लेखन सयाली 05:25 pm Aug 31, 202605:25 pm

क्या है खबर?

सेलरी एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन इसका स्वाद कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। आमतौर पर लोग इसे सलाद में कच्चा खाते हैं या सूप बनाते हैं। अगर आपको सेलरी का स्वाद पसंद नहीं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिनमें आप सेलरी को शामिल कर सकते हैं और इनका स्वाद भी अच्छा होगा। इन व्यंजनों से आप अपनी डाइट को पौष्टिक बना सकते हैं।