कहीं बाहर जाने पर बच्चे रहते हैं चिड़चिड़े? ये 5 ट्रिक्स आजमाएं

बच्चों को आराम देने के लिए बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो किसी कैफे या पार्क में थोड़ी देर बैठें और उनकी पसंदीदा चीजें जैसे आइसक्रीम या फ्रूट चाट खिलाएं।

इससे उनका मूड अच्छा रहेगा और वे फिर से उत्साहित होकर खरीदारी कर सकेंगे।

इसके अलावा आप उन्हें किसी छोटे खेल में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे उनका समय अच्छे से बीतेगा और वे खुश रहेंगे।