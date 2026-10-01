कहीं बाहर जाने पर बच्चे रहते हैं चिड़चिड़े? ये 5 ट्रिक्स आजमाएं
क्या है खबर?
बच्चों का बाहर जाने पर चिड़चिड़ा होना या बुरा मानना एक आम समस्या है। यह स्थिति माता-पिता के लिए तनावपूर्ण हो सकती है, खासकर जब आप किसी खास मौके पर बाहर जाने की योजना बना रहे हों। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं और बाहर जाने का मजा ले सकते हैं।
#1
बच्चों को पहले से बताएं
बच्चों को पहले से बता दें कि वे कहां जा रहे हैं और वहां क्या करने वाले हैं। इससे वे मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे और उनकी जिज्ञासा भी बनी रहेगी।
अगर आप बाजार जा रहे हैं तो उन्हें बता दें कि वहां क्या-क्या खरीदारी करनी है या किसी खास दुकान पर जाना है। इससे वे उत्साहित रहेंगे और चिड़चिड़ापन कम होगा।
#2
छोटे-छोटे काम सौंपें
बच्चों को छोटे-छोटे काम सौंपें ताकि वे जिम्मेदारी समझ सकें, जैसे अगर आपको किराने का सामान खरीदना है तो उन्हें बता दें कि पहले फल लाने हैं, फिर सब्जियां लानी हैं।
इससे उनका ध्यान बंटा रहेगा और वे ज्यादा परेशान नहीं होंगे।
इसके अलावा आप उन्हें बता सकते हैं कि किस चीज की कितनी मात्रा चाहिए और कौन-कौन सी चीजें खरीदनी हैं, जिससे वे भी आपकी मदद कर सकें।
#3
मनोरंजन का इंतजाम करें
बाहर जाते समय बच्चों के लिए कुछ मनोरंजन का इंतजाम कर लें। उनके पसंदीदा गाने या कहानियां सुनवा सकते हैं या कोई खेल खेल सकते हैं जैसे कि 'आई स्पाई विद माय आई' या '20 क्वेश्चन गेम'।
इससे उनका ध्यान बंटा रहेगा और वे ज्यादा परेशान नहीं होंगे। आप उन्हें किसी छोटे खेल में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे उनका समय अच्छे से बीतेगा और वे खुश रहेंगे।
#4
छोटे-छोटे ब्रेक लें
बच्चों को आराम देने के लिए बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो किसी कैफे या पार्क में थोड़ी देर बैठें और उनकी पसंदीदा चीजें जैसे आइसक्रीम या फ्रूट चाट खिलाएं।
इससे उनका मूड अच्छा रहेगा और वे फिर से उत्साहित होकर खरीदारी कर सकेंगे।
इसके अलावा आप उन्हें किसी छोटे खेल में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे उनका समय अच्छे से बीतेगा और वे खुश रहेंगे।
#5
इनाम देने की योजना बनाएं
बाहर जाने से पहले बच्चों को कोई छोटा सा इनाम देने की योजना बना लें, जैसे कि कोई नया खिलौना या उनकी पसंदीदा किताब। इससे वे उत्साहित रहेंगे और चिड़चिड़ापन नहीं करेंगे।
इसके अलावा आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर वे सहयोग करेंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा, जिससे वे आपकी बात मानेंगे।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपने बच्चों के साथ बाहर जाने का मजा ले सकते हैं बिना किसी तनाव के।