त्योहारों पर मेकअप करने से पहले न करें ये 5 काम, बिगड़ सकता है लुक
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आ गया है और ऐसे में हर कोई अपने लुक को खास बनाने की कोशिश करता है। खासतौर से महिलाएं अपने मेकअप पर खास ध्यान देती हैं ताकि वे खूबसूरत दिखें। हालांकि, कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपके मेकअप को बिगाड़ सकती हैं और आपके लुक को खराब कर सकती हैं। आइए आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें त्योहारों के समय मेकअप करने से पहले नहीं करना चाहिए।
#1
चेहरे को रगड़े
त्योहारों के समय चेहरे को रगड़ने से बचें। रगड़ने से त्वचा की गहराई से सफाई होती है, लेकिन अगर आप त्योहारों के दिन ऐसा करते हैं तो आपकी त्वचा पर लाल निशान हो सकते हैं या फिर वह सूखी हो सकती है। इससे आपका पूरा मेकअप बिगड़ सकता है।
बेहतर होगा कि आप त्योहारों से कुछ दिन पहले ऐसा करें ताकि आपकी त्वचा को आराम मिल सके और वह खूबसूरत दिखे।
#2
बालों पर स्प्रे का करें इस्तेमाल
कई महिलाएं अपने बालों को सेट करने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, त्योहारों के समय बालों को सेट करने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करने से बचें।
स्प्रे के कारण आपकी त्वचा पर निशान हो सकते हैं, जिससे आपका लुक खराब लग सकता है।
इसके अतिरिक्त स्प्रे से बाल भी सूखे हो सकते हैं। त्योहारों पर बालों की देखभाल से जुड़ी बातें जानना भी जरूरी है।
#3
आंखों के लिए काजल का करें इस्तेमाल
आंखों में काजल लगाने से आंखें खूबसूरत लगती हैं। हालांकि, त्योहारों के समय आंखों में काजल लगाने से बचें क्योंकि पसीने के कारण यह आंखों के आसपास फैल सकता है और आपकी आंखें सूजी हुई नजर आ सकती हैं। इससे आपका पूरा लुक खराब हो सकता है।
बेहतर होगा कि आप त्योहारों से कुछ दिन पहले काजल लगाएं ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो सके और आपको कोई परेशानी न हो।
#4
भारी मेकअप न करें
त्योहारों पर भारी मेकअप करने से बचें क्योंकि यह आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।
भारी मेकअप से त्वचा पर सूखापन आ सकता है और वह बेजान लग सकती है। इसके अलावा भारी मेकअप से पसीना आने पर त्वचा पर निशान भी हो सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप हल्का मेकअप करें, जिसमें फाउंडेशन, कंसीलर और लिपस्टिक शामिल हों। इससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और आपको पूरे दिन आरामदायक महसूस होगा।
#5
मेकअप हटाने के लिए तेल का करें इस्तेमाल
त्योहारों के बाद मेकअप साफ करने के लिए कभी भी साबुन या फेसवॉश का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये आपकी त्वचा को सूखा बना सकते हैं। इसके बजाय आप नारियल तेल या बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल आपकी त्वचा को पोषण देंगे और उसे नमी प्रदान करेंगे।
इसके अलावा गुलाब जल भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और उसका निखार बना रहेगा।