हर्ब गार्डनिंग करने से पहले न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
हर्ब गार्डनिंग एक शानदार शौक है, जो न केवल ताजगी प्रदान करता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। हालांकि, खासकर अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं तो कुछ गलतियां अनजाने में हो सकती हैं, जो आपके अनुभव को खराब कर सकती हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको हर्ब गार्डनिंग करते समय करने से बचना चाहिए ताकि आपका अनुभव बेहतर हो सके।
#1
पौधों को सही जगह न लगाना
हर्ब गार्डनिंग शुरू करते समय सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग पौधों को सही जगह नहीं लगाते।
हर जड़ी-बूटी को बढ़ने के लिए अलग-अलग जगहों की जरूरत होती है, जहां उन्हें पर्याप्त धूप, छाया और पानी मिल सके।
अगर आप उन्हें गलत जगह लगाएंगे तो वे सही से विकसित नहीं होंगे और उनका विकास रुक जाएगा। इसलिए पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सी जड़ी-बूटी को किस प्रकार की जगह की जरूरत होती है।
#2
अधिक पानी देना
हर्ब गार्डनिंग करते समय एक आम गलती होती है अधिक पानी देना। नए लोग अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी देंगे उतना अच्छा विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
अधिक पानी देने से पौधे सड़ सकते हैं और उनकी जड़ों में फंगस फैल सकता है। इसलिए हमेशा मिट्टी की नमी जांचें और तभी पानी दें जब मिट्टी सूखी लगे। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और उनका विकास भी बेहतर होगा।
#3
पौधों को पर्याप्त पोषण न देना
कई लोग पौधों को सिर्फ पानी देकर ही उनका ख्याल रखना समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पौधों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें समय-समय पर पोषण देना भी जरूरी है।
इसके लिए आप जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाजार से मिलने वाले उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके पौधे बेहतर तरीके से विकसित होंगे और लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे।
#4
गलत समय पर काट-छांट करना
कई बार लोग गलत समय पर काट-छांट कर देते हैं जिससे पौधों को नुकसान पहुंच सकता है।
उदाहरण के लिए सर्दियों में जब पौधे मुरझाए होते हैं तब उन्हें काटना चाहिए ताकि उनकी वृद्धि प्रभावित न हो।
इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किस हिस्से को कैसे काटना है ताकि पौधे को कोई नुकसान न हो। सही समय पर और सही तरीके से काट-छांट करने से आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह विकसित होंगे।
#5
कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना
कीटनाशकों का उपयोग करना जरूरी है लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है।
इससे न केवल कीड़े-मकोड़े मरते हैं बल्कि फायदेमंद कीट भी मर जाते हैं, जो आपके गार्डन के लिए लाभकारी होते हैं। इसलिए कीटनाशकों का उपयोग सोच-समझकर करें और जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करें।
इन 5 सामान्य गलतियों को समझकर आप अपनी हर्ब गार्डनिंग यात्रा को सुखद बना सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं।