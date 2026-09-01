बोक चॉय सब्जी नहीं पसंद? इससे बने ये व्यंजन खा कर चाटते रह जाएंगे उंगलियां
क्या है खबर?
बोक चॉय एक पौष्टिक और सेहतमंद सब्जी है, लेकिन कई लोग इसके स्वाद को पसंद नहीं करते। अगर आप बोक चॉय की सब्जी नहीं बनाते हैं तो आइए आज हम आपको इससे बनने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि बनाने में भी आसान हैं और इन्हें आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इनका पोषण मूल्य भी अधिक है
#1
बोक चॉय का पराठा
बोक चॉय का पराठा एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले बोक चॉय को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें।
फिर इसे थोड़ा उबाल लें, ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। अब आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें, फिर इसमें उबले हुए बोक चॉय के टुकड़े डालकर भरावन तैयार करें।
अब पराठे को तवे पर सेंक लें और इसे दही या अचार के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#2
बोक चॉय की खिचड़ी
खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी बोक चॉय की खिचड़ी चखी है? इसके लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो लें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा और हींग डालें।
अब प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें, फिर इसमें कटे हुए बोक चॉय के टुकड़े और भिगोए हुए चावल-दाल मिलाएं। अब इसमें पानी, नमक और हल्दी डालकर पकने दें, जब तक कि खिचड़ी नरम न हो जाएं।
#3
बोक चॉय का रायता
रायते तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बोक चॉय का रायता चखा है? इसके लिए सबसे पहले बोक चॉय को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें और हल्का उबाल लें, ताकि इसकी कड़वाहट चली जाए।
अब दही में नमक, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इसमें उबले हुए बोक चॉय के टुकड़े डालकर अच्छे से मिला लें।
आपका स्वादिष्ट रायता तैयार है।
#4
बोक चॉय का सूप
अगर आप सूप पसंद करते हैं तो बोक चॉय का सूप जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले बोक चॉय को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें और थोड़ी देर उबाल लें, ताकि इसकी कड़वाहट चली जाए।
अब पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा और अदरक-लहसुन पेस्ट डालें, फिर इसमें कटे हुए प्याज डालकर भूनें। अब इसमें उबले हुए बोक चॉय के टुकड़े डालें और पानी, नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पकाएं।
#5
बोक चॉय का पुलाव
पुलाव तो आपने कई तरह के खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी बोक चॉय का पुलाव चखा है? इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल धोकर भिगो लें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा और तेजपत्ता डालें।
अब प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और थोड़ी देर पकने दें।
अब इसमें धोए हुए चावल डालें और पानी और नमक मिलाकर पकने दें, जब तक चावल नरम न हो जाएं।