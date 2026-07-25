रोजाना रशियन ट्विस्ट व्यायाम करने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

रशियन ट्विस्ट व्यायाम मानसिक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करने में भी मदद करती है।

जब आप इस व्यायाम को करते हैं तो आपको अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान देना पड़ता है, जिससे आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है।

नियमित रूप से इसे करने से आपकी सोचने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।

यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो मानसिक कार्य करते हैं या पढ़ाई करते हैं।