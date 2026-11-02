कुत्ते सूंघ सकते हैं व्यक्ति को आने वाले दौरे की गंध (तस्वीर: पिक्सेल)

कुत्ते सूंघकर लगा सकते हैं किसी अनजान व्यक्ति को आने वाले दौरे का पता- अध्ययन

लेखन सयाली 11:54 am Nov 02, 202611:54 am

क्या है खबर?

दौरा दिमाग की एक अचानक होने वाली असामान्य प्रतिक्रिया है, जो कुछ समय के लिए व्यवहार, शारीरिक गतिविधियों और भावनाओं को रोक देती है। मिर्गी के दौरे कब पड़ जाएं, इसका कोई पता नहीं होता और इन्हें पहचानना भी मुश्किल है। कभी-कभी तो मरीज को खुद भी पता नहीं चलता कि उसे दौरा पड़ा है। हालांकि, कुत्ते बिना किसी ट्रेनिंग के अपनी सूंघने की ताकत से इसे भांप सकते हैं। यह एक हालिया अध्ययन से सामने आया है।