फटी एड़ियां होना एक आम समस्या है, जो अक्सर सर्दियों में देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण है कि ठंड के मौसम में हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे पैरों की एड़ियां सूखकर फट जाती हैं।

इसे ठीक करने के लिए रोजाना रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धोकर पोंछ लें और फिर उन पर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं।

इसके बाद मोजे पहन लें ताकि मॉइस्चराइजर अच्छे से काम करे।