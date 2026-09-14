क्या आपकी त्वचा उम्र से ज्यादा बड़ी दिखती है? इन आदतों को सुधारने का करें प्रयास

आहार में पोषक तत्वों की कमी भी त्वचा को ज्यादा उम्रदराज दिखाने का कारण बन सकती है।

उदाहरण के लिए अगर आप फल और सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं तो इससे आपकी त्वचा पर झुर्रियां और महीन रेखाएं जल्दी दिखने लगती हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें और साथ ही ऐसे आहार लें जो शरीर को ताकत दें।

यह त्वचा को पोषण देने के साथ प्राकृतिक तरीके से निखार भी बढ़ा सकते हैं।