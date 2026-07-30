क्या आपके कुत्ते के फर ज्यादा झड़ते हैं? जानिए इस समस्या को नियंत्रित करने के तरीके

शारीरिक गतिविधि आपके कुत्ते के लिए बहुत जरूरी है। नियमित रूप से टहलाने या खेलाने से उसका शरीर तंदुरुस्त रहता है और तनाव कम होता है, जिससे वह कम फर छोड़ता है।

रोजाना 30 मिनट तक टहलाना या पार्क में खेलाना उसके लिए फायदेमंद होता है। इससे उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह ऊर्जावान बना रहता है।

इसके अलावा शारीरिक गतिविधि से उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है, जिससे वह खुश और तंदुरुस्त रहता है।