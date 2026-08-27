बच्चे का टीवी के करीब बैठने से आंखें खराब होना

क्या आपका बच्चा टीवी के बहुत करीब बैठता है? जानिए 5 संकेत

लेखन अंजली 11:52 am Aug 27, 202611:52 am

क्या है खबर?

आज के डिजिटल युग में बच्चों का टीवी के साथ समय बिताना आम हो गया है। हालांकि, अगर आपका बच्चा टीवी के बहुत करीब बैठता है तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। इससे उसकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आपका बच्चा टीवी के बहुत करीब बैठता है और इससे उसकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है।