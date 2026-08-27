क्या आपका बच्चा टीवी के बहुत करीब बैठता है? जानिए 5 संकेत
क्या है खबर?
आज के डिजिटल युग में बच्चों का टीवी के साथ समय बिताना आम हो गया है। हालांकि, अगर आपका बच्चा टीवी के बहुत करीब बैठता है तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। इससे उसकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आपका बच्चा टीवी के बहुत करीब बैठता है और इससे उसकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है।
#1
आंखें मलना या बार-बार झपकाना
अगर आपका बच्चा टीवी देखते समय अपनी आंखें बार-बार मलता है या उन्हें झपकाता रहता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि उसकी नजर ठीक नहीं है।
यह संकेत खासतौर पर तब मिलता है जब बच्चा अपनी आंखों को आराम देने के लिए ऐसा करता है।
अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो बेहतर होगा कि आप उसकी आंखों की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर उसे चश्मा दिलवाएं।
#2
सिर को झुकाना या झुकाकर देखना
अगर आपका बच्चा टीवी देखते समय अपना सिर झुकाकर या झुकाकर देखता है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है।
यह आदत खासतौर पर तब देखने को मिलती है जब बच्चे को स्क्रीन से दूरी बनाए रखने में कठिनाई होती है।
अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो उसकी आंखों की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर उसे चश्मा दिलवाएं।
#3
स्क्रीन से बहुत करीब बैठना
अगर आपका बच्चा हमेशा टीवी स्क्रीन से बहुत करीब बैठता है तो यह भी नजर संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है।
यह आदत बच्चे को स्क्रीन के छोटे अक्षरों को बेहतर ढंग से देखने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे उसकी आंखों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो उसकी आंखों की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर उसे चश्मा दिलवाएं।
#4
सिर में दर्द होना
अगर आपके बच्चे को टीवी देखते समय सिर में दर्द होता है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है।
यह दर्द खासतौर पर तब होता है जब बच्चे की नजर सही नहीं होती या फिर उसे स्क्रीन से दूरी बनाए रखने में कठिनाई होती है।
अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो उसकी आंखों की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर उसे चश्मा दिलवाएं।
#5
आंखों में जलन या खुजली होना
अगर आपके बच्चे को टीवी देखते समय आंखों में जलन या खुजली होती है तो यह भी नजर संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है।
यह समस्या खासतौर पर तब देखने को मिलती है जब बच्चे की नजर सही नहीं होती या फिर उसे स्क्रीन से दूरी बनाए रखने में कठिनाई होती है।
अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो उसकी आंखों की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर उसे चश्मा दिलवाएं।