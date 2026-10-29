बच्चे के दाने होने पर डॉक्टर को कब दिखाएं?

क्या बच्चे को दाने हो गए हैं? जानिए 5 संकेत जब डॉक्टर को दिखाना है जरूरी

लेखन अंजली 09:03 am Oct 29, 202609:03 am

क्या है खबर?

बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है, खासकर जब वे छोटे होते हैं। दाने होना आम बात है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, जिनमें डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत देंगे, जो यह बताते हैं कि कब आपके बच्चे के दाने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन संकेतों को पहचानकर आप अपने बच्चे की त्वचा को सही समय पर बचा सकते हैं।