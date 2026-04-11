क्या सोने के गहने पहनने से शरीर का तापमान प्रभावित होता है? जानिए इसकी सच्चाई

सोने के गहने भारतीय महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा हैं। कई लोग मानते हैं कि ये शरीर का तापमान प्रभावित करते हैं। खासकर गर्मियों में जब तापमान अपने चरम पर होता है तब इस धारणा को और मजबूती मिलती है। लोग सोचते हैं कि सोना शरीर को गर्म करता है और इससे पसीना आता है। आइए इस भ्रम की सच्चाई जानते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई सोना हमारे शरीर के तापमान को प्रभावित करता है या नहीं।

#1 सोने का तापमान पर असर सोने का अपना कोई तापमान नहीं होता है। यह केवल एक धातु है और इसका कोई जादुई असर नहीं होता, जो हमारे शरीर के तापमान को बदल सके। जब आप सोने के गहने पहनते हैं तो यह आपके शरीर को गर्म नहीं करता। हालांकि, अगर आप भारी सोने के गहने पहनते हैं तो आपको थोड़ी गर्माहट महसूस हो सकती है, लेकिन यह केवल त्वचा के संपर्क की वजह से होता है।

#2 पसीना और सोना पसीना आने का कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां होती हैं, न कि सोने के सोने के गहने पहनना। जब हम अधिक शारीरिक मेहनत करते हैं या गर्म वातावरण में रहते हैं तब हमारा शरीर पसीना निकालता है, ताकि वह ठंडा रह सके। सोने के गहनों से पसीना नहीं आता। अगर आपको लगता है कि सोने के गहनों से पसीना आता है तो इसका कारण हो सकता है कि गहने बहुत तंग हों या भारी हों।

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#3 अन्य धातुओं का असर? यहां पर सिर्फ सोने की बात नहीं, बल्कि चांदी और पीतल जैसी अन्य धातुओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। इन धातुओं से भी ऐसा कोई असर नहीं पड़ता, जो आपके शरीर का तापमान बदल सके। हालांकि, कुछ लोग सोने या चांदी पहनने पर एलर्जी महसूस कर सकते हैं, जिससे उन्हें असुविधा हो सकती है। यह एलर्जी त्वचा की संवेदनशीलता या गहनों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ऐसा होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

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