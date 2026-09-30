सर्दियों में पैरों की त्वचा हो जाती है रूखी? इन 5 तरीकों से रखें ध्यान

गर्म पानी से नहाने से आपकी त्वचा की नमी खत्म हो जाती है और वह रूखी हो जाती है। इसलिए सर्दियों में हमेशा गुनगुने पानी का उपयोग करें।

इससे आपकी त्वचा की नमी बनी रहती है और वह मुलायम महसूस होती है। गुनगुने पानी से नहाने से न केवल आपको ठंड से राहत मिलेगी, बल्कि आपकी त्वचा की नमी भी बरकरार रहेगी।

यह तरीका आपके पैरों को सर्दियों में भी स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में मदद करेगा।