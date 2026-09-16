क्या तनावपूर्ण स्थिति का त्वचा पर असर पड़ता है? जानें
क्या है खबर?
तनाव एक ऐसी स्थिति है, जो न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारी त्वचा पर भी इसका असर पड़ता है। पुरानी तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए हमें अपनी त्वचा की देखभाल पर खास ध्यान देना चाहिए। इस लेख में हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे, जो बताते हैं कि पुरानी तनावपूर्ण स्थिति त्वचा पर किस तरह दिखती है और इससे कैसे निपटा जा सकता है।
#1
आंखों के नीचे काले घेरे होना
आंखों के नीचे काले घेरे होना पुरानी तनावपूर्ण स्थिति का एक प्रमुख संकेत हो सकता है।
जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी नींद प्रभावित होती है, जिससे आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं। इनसे निपटने के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है और साथ ही आंखों की देखभाल पर भी ध्यान देना चाहिए।
आंखों की थकान को कम करने के लिए ठंडे पानी से धोना फायदेमंद हो सकता है।
#2
चेहरे की चमक कम होना
तनाव के कारण चेहरे की चमक भी कम हो सकती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी त्वचा सुस्त और बेजान दिखती है।
इसके लिए नियमित रूप से चेहरे की सफाई करना, त्वचा को नमी देने वाली क्रीम लगाना और त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाना जरूरी है।
इसके अलावा हाइड्रेट रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना और ताजे फलों का सेवन करना भी फायदेमंद हो सकता है।
#3
मुंहासे होना
पुरानी तनावपूर्ण स्थिति मुंहासों का कारण बन सकती है।
जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में एक खास हार्मोन बढ़ जाता है, जो त्वचा की तैलीयता बढ़ाता है और मुंहासे होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए नियमित रूप से त्वचा की सफाई करना, तेल रहित मॉइस्चराइजर लगाना और सही खान-पान अपनाना जरूरी है।
इसके अलावा तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान करना भी फायदेमंद हो सकता है।
#4
त्वचा का रूखा होना
तनाव के कारण त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी त्वचा की नमी कम हो जाती है, जिससे वह रूखी दिखने लगती है। इससे बचने के लिए नियमित रूप से नमी देने वाली क्रीम लगाना जरूरी है।
इसके अलावा हाइड्रेट रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना और ताजे फलों का सेवन करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही तनाव को कम करने वाले उपायों का पालन करना भी जरूरी है।
#5
झुर्रियों का बढ़ना
पुरानी तनावपूर्ण स्थिति झुर्रियों का कारण बन सकती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी त्वचा की कोलेजन उत्पादन कम हो जाती है, जिससे झुर्रियां पड़ने लगती हैं।
इससे बचने के लिए नियमित रूप से त्वचा की देखभाल करना जरूरी है, जिसमें नमी देने वाले मास्क लगाना, विटामिन युक्त सीरम का उपयोग करना और धूप से बचाव वाली क्रीम लगाना शामिल है।
इसके अलावा तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान करना भी फायदेमंद है।