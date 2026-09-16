क्या तनावपूर्ण स्थिति का त्वचा पर असर पड़ता है? जानें

तनाव के कारण त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी त्वचा की नमी कम हो जाती है, जिससे वह रूखी दिखने लगती है। इससे बचने के लिए नियमित रूप से नमी देने वाली क्रीम लगाना जरूरी है।

इसके अलावा हाइड्रेट रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना और ताजे फलों का सेवन करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही तनाव को कम करने वाले उपायों का पालन करना भी जरूरी है।