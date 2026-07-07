मच्छर के काटने पर खुजली हो जाती है? इन 5 तरीकों को अपनाएं

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ओटमील का लेप बनाएं

ओटमील का लेप बनाकर लगाना भी एक पुराना लेकिन प्रभावी घरेलू नुस्खा है, जिससे खुजली कम होती है। ओटमील को पीसकर उसे पानी में मिलाएं और पेस्ट तैयार करें, फिर उसे प्रभावित स्थान पर लगाएं। कुछ मिनट बाद इसे धो लें। ओटमील में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को पोषण देते हैं और खुजली से राहत दिलाते हैं। इन सभी घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप आसानी से मच्छर के काटने पर होने वाली जलन और खुजली से राहत पा सकते हैं।