क्या शाम के समय एक्सरसाइज करने से नींद पर पड़ता है असर? जानिए सच्चाई

कई लोग मानते हैं कि शाम के समय एक्सरसाइज करने से नींद पर बुरा असर पड़ता है। उनका कहना है कि इससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और नींद में खलल पड़ता है। हालांकि, क्या यह सच में सही है या नहीं, इस पर वैज्ञानिक नजरिये से विचार करना जरूरी है। इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वास्तव में शाम को एक्सरसाइज करने से नींद पर कोई असर पड़ता है या नहीं।

#1 शाम को एक्सरसाइज करने का तापमान पर असर शाम को एक्सरसाइज करने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, लेकिन यह गलतफहमी है कि इससे नींद पर बुरा असर पड़ता है। हमारा शरीर खुद ही तापमान को नियंत्रित कर लेता है। अगर आप नियमित रूप से शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर इससे अभ्यस्त हो जाता है और आपको कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा हल्की स्ट्रेचिंग या योग करने से भी शरीर का तापमान संतुलित रहता है।

#2 हार्मोनल बदलाव एक्सरसाइज करने से शरीर में एक खास प्रकार का रसायन निकलता है, जो खुशी और सुकून का एहसास दिलाता है। यह सही है कि कुछ लोग इसे नींद में खलल पड़ने का कारण मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नजरिये से देखा जाए तो यह रसायन आपकी नींद को बेहतर बनाता है। नियमित एक्सरसाइज करने से नींद की गुणवत्ता सुधरती है और आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए, शाम को एक्सरसाइज करना फायदेमंद हो सकता है।

Advertisement

#3 मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन शाम को एक्सरसाइज करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम करने में मदद मिलती है। जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। इसके अलावा यह आपकी चिंता और तनाव को भी कम करता है। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इसलिए, शाम को एक्सरसाइज करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।

Advertisement