क्या गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है? जानिए सच्चाई

ठंडा पानी पीने से पाचन क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठंडा पानी पीने से शरीर का तापमान अचानक कम हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है।

इससे खाने का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता और पेट में गैस, अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

ठंडे पानी से शरीर को गर्मी पैदा करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।