क्या डार्क रोस्ट कॉफी में होता है अधिक कैफीन? जानिए इस बात की सच्चाई
क्या है खबर?
कॉफी पीने वालों के बीच डार्क रोस्ट कॉफी काफी लोकप्रिय है। इसका कारण है इसका गहरा स्वाद और सुगंध, जो इसे खास बनाती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि डार्क रोस्ट कॉफी में कितना कैफीन होता है? कई लोग मानते हैं कि डार्क रोस्ट कॉफी में सबसे अधिक कैफीन होता है, लेकिन क्या यह सच है? आइए इस भ्रम की सच्चाई जानते हैं और समझते हैं कि वास्तव में डार्क रोस्ट कॉफी में कितना कैफीन होता है।
#1
डार्क रोस्ट और लाइट रोस्ट में अंतर
डार्क रोस्ट और लाइट रोस्ट कॉफी में मुख्य फर्क उनके भूनने के तरीके में है। डार्क रोस्ट को अधिक समय तक भूनकर बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद गहरा और कड़वा हो जाता है।
दूसरी ओर, लाइट रोस्ट हल्का भुना होता है और इसमें फलदार स्वाद होते हैं। दोनों प्रकार की कॉफी में कैफीन की मात्रा लगभग समान होती है, लेकिन डार्क रोस्ट का स्वाद अधिक कड़वा लगने वाला होता है।
#2
कैफीन की मात्रा पर असर डालता है भूनने का तरीका
कॉफी बीन्स को किस प्रकार से भूनकर बनाया गया है, यह उनकी कैफीन मात्रा पर असर डाल सकता है। हालांकि, भूनने का तरीका केवल स्वाद और खुशबू को प्रभावित करता है, न कि कैफीन की मात्रा को।
इसलिए, डार्क रोस्ट या लाइट रोस्ट, दोनों प्रकार की कॉफी में कैफीन की मात्रा लगभग समान होती है। इस प्रकार भूनने का तरीका केवल स्वाद और खुशबू को प्रभावित करता है और इससे कैफीन पर खास फरक नहीं पड़ता।
#3
एक कप कॉफी में कैफीन की मात्रा
एक कप डार्क रोस्ट कॉफी में लगभग 95 मिलीग्राम कैफीन होता है, जबकि लाइट रोस्ट में लगभग 85 मिलीग्राम कैफीन होता है।
इस प्रकार एक कप कॉफी में कैफीन की मात्रा लगभग समान होती है, चाहे वह डार्क रोस्ट हो या लाइट रोस्ट।
यह भ्रम फैलाया जाता है कि डार्क रोस्ट में अधिक कैफीन होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों प्रकार की कॉफी में कैफीन की मात्रा लगभग समान होती है।
#4
सेहत पर असर
कैफीन का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा से नुकसान भी हो सकता है। इससे नींद न आना, चिंता और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
यह जरूरी है कि आप कॉफी की मात्रा पर ध्यान दें और संतुलित मात्रा में सेवन करें।
डार्क रोस्ट या लाइट रोस्ट, दोनों प्रकार की कॉफी में कैफीन की मात्रा लगभग समान होती है, इसलिए किसी एक को चुनना व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है।