डार्क रोस्ट कॉफी में कैफीन की मात्रा

क्या डार्क रोस्ट कॉफी में होता है अधिक कैफीन? जानिए इस बात की सच्चाई

लेखन सयाली 02:14 pm Aug 05, 202602:14 pm

क्या है खबर?

कॉफी पीने वालों के बीच डार्क रोस्ट कॉफी काफी लोकप्रिय है। इसका कारण है इसका गहरा स्वाद और सुगंध, जो इसे खास बनाती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि डार्क रोस्ट कॉफी में कितना कैफीन होता है? कई लोग मानते हैं कि डार्क रोस्ट कॉफी में सबसे अधिक कैफीन होता है, लेकिन क्या यह सच है? आइए इस भ्रम की सच्चाई जानते हैं और समझते हैं कि वास्तव में डार्क रोस्ट कॉफी में कितना कैफीन होता है।