सीने में दर्द का कारण और इलाज

क्या सीने में दर्द गैस की वजह से होता है? जानें सच्चाई

लेखन अंजली 09:49 am Jul 16, 202609:49 am

क्या है खबर?

सीने में दर्द का कारण गैस है या कुछ और? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है। अक्सर लोग सीने में होने वाले दर्द को गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि गलत है। इस लेख में हम जानेंगे कि सीने में दर्द और गैस में क्या अंतर है और कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। साथ ही हम कुछ घरेलू उपाय भी बताएंगे, जो आपको आराम दे सकते हैं।