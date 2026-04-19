क्या सोने की मुद्रा से प्रभावित होती है लंबाई? जानिए इसके पीछे की सच्चाई

लंबाई को लेकर कई भ्रम और गलतफहमियां आम हैं। इनमें से एक सबसे सामान्य भ्रम यह है कि सोने की मुद्रा का हमारी लंबाई पर असर पड़ता है। कई लोग मानते हैं कि कुछ खास मुद्राओं में सोने से हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और इससे हमारी लंबाई कम हो सकती है। इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है।

#1 सोने की मुद्रा और रीढ़ की हड्डी इस भ्रम के पीछे यह धारणा है कि कुछ खास मुद्राओं में सोने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे हमारी लंबाई कम हो सकती है। हालांकि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सोने की मुद्रा का हमारी स्थायी लंबाई पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारी लंबाई मुख्य रूप से हमारे परिवार से मिलती है और इसका कोई संबंध सोने की मुद्रा से नहीं होता है।

#2 रातभर खिंचाव होता है एक और सामान्य धारणा यह है कि रातभर खिंचाव के कारण हमारी लंबाई कम हो जाती है। हालांकि, यह भी पूरी तरह से सच नहीं है। दिनभर की गतिविधियों के कारण हमारी रीढ़ थोड़ी-बहुत खिंचती है, लेकिन यह मात्रा इतनी नहीं होती कि इससे हमारी स्थायी लंबाई प्रभावित हो सके। सोते समय हमारी रीढ़ आराम करती है और सुबह उठने पर सामान्य स्थिति में वापस आ जाती है।

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#3 बढ़ती उम्र में बदलाव उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जिनमें से एक हमारी रीढ़ की हड्डी का सिकुड़ना भी शामिल है। उम्र बढ़ने पर हमारी रीढ़ की हड्डियां कमजोर होती हैं और उनमें सिकुड़न आती है, जिससे हमारी लंबाई थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि, यह प्रक्रिया सामान्य होती है और इसका सोने की मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सोने की मुद्रा का हमारी स्थायी लंबाई पर कोई असर नहीं पड़ता।

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