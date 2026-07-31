गंदी चिमनी का स्वास्थ्य पर असर

क्या गंदी रसोई चिमनी का स्वास्थ्य पर पड़ता है बुरा असर? जानिए सच्चाई

लेखन अंजली 10:05 am Jul 31, 202610:05 am

क्या है खबर?

रसोई की चिमनी खाना पकाते समय निकलने वाले धुएं को बाहर निकालने में मदद करती है। हालांकि, अगर चिमनी गंदी हो तो यह सवाल उठता है कि क्या इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है? आइए हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि क्या गंदी रसोई की चिमनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है और इसके क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं।