क्या नारियल में सिर्फ पानी है या फिर मलाई? बिना काटे ऐसे लगाएं पता

नारियल का पानी एक सेहतमंद पेय माना जाता है और यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हालांकि,कई बार इसे खरीदकर घर ले जाने के बाद पता चलता है कि वह तो अंदर से खाली था। किसी नारियल में पानी ज्यादा होता है तो किसी में केवल मलाई ही भरी होती है। ऐसे में अगर आप बिना काटे नारियल के अंदर की सामग्री का पता लगाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए ही है।

#1 नारियल की बनावट पर ध्यान दें नारियल की बाहरी बनावट पर ध्यान देना एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर नारियल हल्का और खुरदरा महसूस होता है तो यह अधिकतर पानी से भरा होता है, जबकि अगर यह भारी और चिकना लगता है तो इसमें मलाई भी हो सकती है। हालांकि, यह तरीका पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि कभी-कभी फल की बाहरी बनावट भी अलग हो सकती है। ऐसे में उसे हिलाकर देखना मददगार साबित होता है।

#2 वजन जांचें नारियल का वजन भी इसकी सामग्री का संकेत दे सकता है। अगर नारियल हल्का लगता है तो इसमें अधिकतर पानी होता है, जबकि भारी नारियल में मलाई भी हो सकती है। हालांकि, यह तरीका हमेशा सही नहीं हो सकता, क्योंकि कभी-कभी फल का आकार और किस्म भी इसके वजन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, वजन के आधार पर केवल अनुमान लगाना सही नहीं होगा। उसे हिलाकर देख लेना भी फायदेमंद होगा।

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#3 आवाज से जानें नारियल को हिलाकर सुनना एक पुराना तरीका है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि उसमें पानी है या नहीं। अगर नारियल से पानी की आवाज आती है तो इसमें अधिकतर पानी होता है, जबकि मलाईदार नारियल में कम पानी होता है। मलाईदार नारियल को हिलाने पर आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। हालांकि, यह तरीका हमेशा सही नहीं हो सकता, क्योंकि कभी-कभी फल की संरचना भी इसकी आवाज को प्रभावित कर सकती है।

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