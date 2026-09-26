ब्लड शुगर टेस्ट कराने से जुड़े संकेत

डॉक्टर इन 5 संकेतों के आधार पर दे सकते हैं ब्लड शुगर टेस्ट कराने की सलाह

लेखन अंजली 05:38 pm Sep 26, 202605:38 pm

क्या है खबर?

ब्लड शुगर टेस्ट एक जरूरी जांच है, जो यह बताता है कि आपके खून में शक्कर का स्तर कितना है। यह जांच खासतौर पर उन लोगों के लिए अहम है, जिनमें मधुमेह का खतरा हो सकता है या जिनके परिवार में पहले से यह समस्या रही है। आइए कुछ ऐसे संकेत जानते हैं, जिनके आधार पर डॉक्टर आपको ब्लड शुगर टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं।