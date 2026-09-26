डॉक्टर इन 5 संकेतों के आधार पर दे सकते हैं ब्लड शुगर टेस्ट कराने की सलाह
क्या है खबर?
ब्लड शुगर टेस्ट एक जरूरी जांच है, जो यह बताता है कि आपके खून में शक्कर का स्तर कितना है। यह जांच खासतौर पर उन लोगों के लिए अहम है, जिनमें मधुमेह का खतरा हो सकता है या जिनके परिवार में पहले से यह समस्या रही है। आइए कुछ ऐसे संकेत जानते हैं, जिनके आधार पर डॉक्टर आपको ब्लड शुगर टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं।
#1
बहुत ज्यादा प्यास लगना
अगर आपको बार-बार बहुत ज्यादा प्यास लगती है और पानी पीने से भी यह प्यास नहीं बुझती तो यह हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है।
शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ने से पानी की कमी हो जाती है, जिससे बार-बार प्यास लगती है।
इस स्थिति में डॉक्टर आपको ब्लड शुगर टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं ताकि सही इलाज हो सके।
#2
बार-बार पेशाब आना
अगर आपको बार-बार पेशाब आता है तो यह भी हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है।
जब खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे पेशाब अधिक आता है।
अगर आपको यह समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें और ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं ताकि सही इलाज हो सके।
#3
हमेशा थकान महसूस होना
अगर आपको बिना किसी मेहनत के ही बहुत थकान महसूस होती है तो यह भी हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है।
शक्कर की मात्रा बढ़ने से शरीर की ऊर्जा बनाने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे लगातार थकान महसूस होती रहती है।
इस स्थिति में डॉक्टर आपको ब्लड शुगर टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं ताकि सही इलाज हो सके।
#4
धुंधला दिखना
अगर आपको चीजें धुंधली नजर आती हैं या आपकी नजर कमजोर हो रही है तो यह भी हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है।
शक्कर की अधिकता से आंखों की नसें प्रभावित होती हैं, जिससे देखने में दिक्कत हो सकती है।
अगर आपको यह समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें और ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं ताकि सही इलाज हो सके।
#5
वजन का अचानक कम होना
अगर आपका वजन बिना किसी डाइट या कसरत के कम हो रहा है तो यह भी हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है।
शक्कर की अधिकता से शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे वजन घटने लगता है।
अगर आपको यह समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें और ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं ताकि सही इलाज हो सके।