जूते से आती है बदबू? इन 5 आसान तरीकों से पाएं छुटकारा
क्या है खबर?
पैरों में पसीना आता है तो इससे जूतों में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसके कारण जूते से बदबू आने लगती है। हालांकि, कई लोग इस समस्या को हल्के में लेते हैं और इसे दूर करने के लिए कोई खास उपाय नहीं अपनाते हैं। आइए आज हम आपको जूतों से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए 5 आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जूतों को ताजा और खुशबूदार रख सकते हैं।
#1
साबुन का पानी है कारगर
अगर आप अपने जूतों को ताजा और खुशबूदार रखना चाहते हैं तो जल्दी-जल्दी धोने के बाद इन्हें धूप में सुखा दें।
हालांकि, अगर आपके जूते गीले नहीं हैं तो एक कटोरी में गर्म पानी और साबुन मिलाकर उसमें एक सूती कपड़ा डुबोएं, फिर इस कपड़े को जूते के अंदर रखकर रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह कपड़ा निकाल दें। इससे जूतों से आने वाली बदबू दूर हो जाएगी।
#2
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
बेकिंग सोडा एक बेहतरीन तरीका है, जो जूतों से आने वाली बदबू को दूर करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए जूतों के अंदर बेकिंग सोडा छिड़कें और उन्हें रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह जूतों को अच्छी तरह से झाड़ लें। इससे जूतों की सारी गंदगी और बदबू निकल जाएगी।
बेकिंग सोडा न केवल बदबू को दूर करता है बल्कि जूतों को ताजा भी रखता है और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित भी रखता है।
#3
सिरका आएगा काम
सिरका एक ऐसा उपाय है, जो जूतों में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करता है और बदबू को दूर करता है।
इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण को जूतों के अंदर छिड़कें और उन्हें अच्छी तरह से सुखाने के लिए छोड़ दें।
यह न केवल बदबू को दूर करता है बल्कि जूतों को ताजा भी रखता है और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित भी रखता है।
#4
चायपत्ती का करें इस्तेमाल
चायपत्ती में एक खास तत्व होता है, जो गंध को सोख सकता है।
इसके लिए सूखी हुई इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को जूते में डालें और रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह उन्हें निकाल दें। इससे जूतों से आने वाली सारी गंध दूर हो जाएगी।
चायपत्ती का इस्तेमाल करने से न केवल जूतों की गंध दूर होती है बल्कि वे ताजगी भरे भी महसूस होते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं।
#5
कॉफी पाउडर भी है प्रभावी
कॉफी पाउडर में मौजूद तत्व बदबू को दूर करने में मदद करते हैं।
इसके लिए सूखे कॉफी पाउडर को जूतों में डालें और रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह उन्हें निकाल दें। इससे जूतों से आने वाली सारी गंध दूर हो जाएगी।
ये सभी तरीके आपके जूतों को ताजगी भरे बनाए रखने में मदद करेंगे और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित भी रखेंगे।
इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने जूतों से आने वाली बदबू को दूर कर सकते हैं।