जूतों की बदबू से छुटकारा पाने के तरीके

जूते से आती है बदबू? इन 5 आसान तरीकों से पाएं छुटकारा

लेखन अंजली 05:13 pm Nov 23, 202605:13 pm

क्या है खबर?

पैरों में पसीना आता है तो इससे जूतों में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसके कारण जूते से बदबू आने लगती है। हालांकि, कई लोग इस समस्या को हल्के में लेते हैं और इसे दूर करने के लिए कोई खास उपाय नहीं अपनाते हैं। आइए आज हम आपको जूतों से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए 5 आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जूतों को ताजा और खुशबूदार रख सकते हैं।