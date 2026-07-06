क्या आपके मसूड़े से खून निकलता है? जानिए इसके 5 कारण

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दांतों की संवेदनशीलता

कुछ लोगों को दांतों की संवेदनशीलता अधिक होती है, जिससे ठंडा या गर्म पानी पीते समय मसूड़ों से खून आ सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि सही उपचार मिल सके। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए मसूड़ों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में किसी बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। नियमित रूप से दांतों की जांच करवाना और सही तरीके से ब्रश करना इन सबका ध्यान रखें।