क्या आपके मसूड़े से खून निकलता है? जानिए इसके 5 कारण
क्या है खबर?
मसूड़ों से खून आना एक आम समस्या है, जिसे अक्सर लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन यह संकेत भी हो सकता है कि आपके मसूड़े कमजोर हो रहे हैं या फिर किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसे कारण बताएंगे, जिनके कारण मसूड़ों से खून आ सकता है और इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी जानेंगे ताकि आप सही समय पर इसका इलाज कर सकें।
#1
गलत तरीके से ब्रश करना
गलत तरीके से ब्रश करना मसूड़ों से खून आने का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप बहुत जोर से ब्रश करते हैं तो इससे आपके मसूड़े घायल हो सकते हैं और खून आने लगता है। सही तरीका यह है कि आप हल्के हाथों से और गोल-गोल घुमाते हुए ब्रश करें। इससे न केवल आपके दांत साफ रहेंगे बल्कि आपके मसूड़े भी सुरक्षित रहेंगे और खून आने की संभावना कम होगी।
#2
दांतों पर गंदगी जमा होना
दांतों पर गंदगी जमा हो जाती है तो वह मसूड़ों की सेहत को प्रभावित कर सकती है। गंदगी जमा होने से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और खून आने लगता है। इसे हटाने के लिए नियमित रूप से दांतों की सफाई करनी चाहिए और समय-समय पर दांतों की जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा सही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है।
#3
हार्मोनल बदलाव
महिलाओं में हार्मोनल बदलाव जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति के दौरान भी मसूड़ों से खून आ सकता है। इस समय हार्मोनल बदलावों के कारण मसूड़े संवेदनशील हो जाते हैं और खून आने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं अपने दांतों की सफाई का खास ध्यान रखें और नियमित रूप से दांतों की जांच करवाती रहें। इसके अलावा उन्हें संतुलित आहार लेना चाहिए और पर्याप्त पानी पीना चाहिए।
#4
धूम्रपान की आदत
धूम्रपान करने वालों को मसूड़ों से खून आने की समस्या अधिक होती है क्योंकि धूम्रपान सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है और यह बैक्टीरिया के बढ़ने का कारण बन सकता है। धूम्रपान करने वाले लोगों को चाहिए कि वे इस आदत को छोड़ने का प्रयास करें ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। इसके अलावा उन्हें अपने दांतों की सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए और नियमित रूप से दांतों की जांच करवाते रहना चाहिए।
#5
दांतों की संवेदनशीलता
कुछ लोगों को दांतों की संवेदनशीलता अधिक होती है, जिससे ठंडा या गर्म पानी पीते समय मसूड़ों से खून आ सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि सही उपचार मिल सके। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए मसूड़ों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में किसी बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। नियमित रूप से दांतों की जांच करवाना और सही तरीके से ब्रश करना इन सबका ध्यान रखें।