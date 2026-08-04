ओवरसाइज्ड कपड़े पहनती हैं? इन 5 तरीकों से लुक लगेगा बेहतरीन

ओवरसाइज्ड कपड़ों के साथ हेयरस्टाइल भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपके बाल बहुत उलझे हुए होंगे तो इससे आपका लुक बिगड़ सकता है।

इसलिए अपने बालों को सुलझाकर एक साधारण सा बन बनाएं या फिर खुला रखें। इससे आपका लुक व्यवस्थित रहेगा और आप अधिक आकर्षक दिखेंगी।

इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने ओवरसाइज्ड कपड़ों को स्टाइलिश तरीके से पहन सकती हैं और हमेशा आकर्षक दिख सकती हैं।