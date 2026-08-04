ओवरसाइज्ड कपड़े पहनती हैं? इन 5 तरीकों से लुक लगेगा बेहतरीन
क्या है खबर?
ओवरसाइज्ड कपड़े आजकल काफी पसंद किए जा रहे हैं। ये कपड़े आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी होते हैं। हालांकि, कभी-कभी इन्हें पहनने पर लुक बिखरा हुआ दिख सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने ओवरसाइज्ड कपड़ों को स्टाइलिश तरीके से पहन सकती हैं और एक बेहतरीन लुक पा सकती हैं।
#1
सही फिटिंग वाले जूतों का करें चयन
ओवरसाइज्ड कपड़ों के साथ सही फिटिंग वाले जूते पहनना बहुत जरूरी है।
अगर आप बड़े जूते पहनती हैं तो इससे आपका लुक बिगड़ सकता है। हमेशा अपने कपड़ों के साथ मेल खाते हुए जूते पहनें ताकि आपका पूरा लुक संतुलित और आकर्षक लगे।
ऊंची एड़ियों वाले जूते पहनने से आपकी ऊंचाई भी बढ़ती है और आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करती हैं।
#2
बेल्ट का उपयोग करें
बेल्ट का उपयोग करके आप अपने ओवरसाइज्ड टॉप या ड्रेस को अपनी कमर पर बांध सकती हैं। इससे आपका लुक न केवल व्यवस्थित दिखेगा, बल्कि आपकी कमर भी उभरेगी।
इसके अलावा बेल्ट से आपके लुक में एक खास आकर्षण जुड़ता है। बेल्ट का सही चयन करने से आपका पूरा लुक और भी स्टाइलिश और आकर्षक लगेगा।
#3
गहनों का चयन सोच-समझकर करें
जब आप ओवरसाइज्ड कपड़े पहनती हैं तो गहनों का चयन बहुत अहम होता है।
भारी गहनों की बजाय हल्के गहने पहनें जैसे कि छोटे झुमके या पतली चेन। इससे आपका लुक ज्यादा बनावटी नहीं लगेगा और आपको आरामदायक महसूस होगा।
इसके अलावा आप एक साधारण कलाई घड़ी या एक छोटा पर्स भी अपने लुक को पूरा करने के लिए जोड़ सकती हैं।
#4
मेकअप पर दें ध्यान
अगर आपका पूरा लुक बहुत भारी होगा तो इससे आपको गंदा लुक मिल सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप हल्का मेकअप ही करें।
हल्की लिपस्टिक और थोड़ा-सा काजल आपकी आंखों को उभार देगा और आपको ताजगी भरा लुक देगा। इसके अलावा आप चेहरे पर थोड़ा-सा ब्लश लगाकर उसे निखार सकती हैं।
#5
हेयरस्टाइल को साधारण रखें
ओवरसाइज्ड कपड़ों के साथ हेयरस्टाइल भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपके बाल बहुत उलझे हुए होंगे तो इससे आपका लुक बिगड़ सकता है।
इसलिए अपने बालों को सुलझाकर एक साधारण सा बन बनाएं या फिर खुला रखें। इससे आपका लुक व्यवस्थित रहेगा और आप अधिक आकर्षक दिखेंगी।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने ओवरसाइज्ड कपड़ों को स्टाइलिश तरीके से पहन सकती हैं और हमेशा आकर्षक दिख सकती हैं।