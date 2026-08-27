मानसून में कॉन्टेक्ट लेंस पहनने से जुड़ी जरूरी बातें

क्या आप पूरे दिन कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं? मानसून में इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 01:29 pm Aug 27, 202601:29 pm

क्या है खबर?

मानसून में कॉन्टेक्ट लेंस पहनते समय कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतना जरूरी है। यह मौसम नमी और बारिश के कारण आंखों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको अपने कॉन्टेक्ट लेंस का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस मौसम में आंखों की देखभाल के लिए खास ध्यान देना पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिनसे आप मानसून के दौरान कॉन्टेक्ट लेंस का सुरक्षित और आरामदायक उपयोग कर सकते हैं।