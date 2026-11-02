क्या खाना खाते समय टीवी देखते हैं? जानिए इससे होने वाले नुकसान
क्या है खबर?
अगर आप खाना खाते समय टीवी देखते हैं तो आपको यह आदत बदलनी चाहिए क्योंकि इससे आपका पाचन तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ऐसा करने से आपको पेट भरा हुआ नहीं लग सकता है और आप ज्यादा खाना खा लेते हैं। इसके अलावा टीवी देखते हुए खाना खाने से पाचन को भी नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको इस आदत से होने वाले नुकसान और इससे बचने के तरीके बताते हैं।
#1
ज्यादा खाने का कारण बन सकता है टीवी
खाना खाते समय टीवी देखना ज्यादा खाने का एक कारण हो सकता है।
कई अध्ययनों के मुताबिक, जब हम टीवी देखते हैं तो हमारा ध्यान खाने पर पूरी तरह केंद्रित नहीं होता। इससे हमें यह महसूस नहीं होता कि हम कितना खा रहे हैं और हम अपनी भूख से ज्यादा खा लेते हैं।
इससे अनजाने में ज्यादा कैलोरी का सेवन बढ़ जाता है, जो वजन बढ़ाने और अन्य सेहत से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है।
#2
पाचन तंत्र पर पड़ सकता है बुरा असर
खाना खाते समय टीवी देखना पाचन तंत्र के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है।
जब हमारा ध्यान भटकता है तो हम अपने खाने को ठीक से चबाते नहीं हैं, जिससे यह सही से पच नहीं पाता। इससे गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा जब हम जल्दी-जल्दी खाते हैं तो खाने का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे पेट में भारीपन और असुविधा महसूस हो सकती है।
#3
पोषण की कमी हो सकती है
टीवी देखते हुए खाना खाने से हम अपने खाने का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। इससे हम पोषक तत्वों की कमी का सामना कर सकते हैं क्योंकि हम शायद ही कभी यह ध्यान देते हैं कि हमारा खाना कितना संतुलित है।
इसके अलावा जब हम ध्यान भटकाते हैं तो हम अपनी प्लेट में क्या है, यह भी नहीं देख पाते, जिससे हमें सही जानकारी नहीं मिलती कि हमारा खाना कितना पौष्टिक है।
#4
मानसिक स्वास्थ्य पर भी हो सकता है असर
खाने के दौरान टीवी देखना केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है।
जब हम खाने के दौरान टीवी देखते हैं तो हमारा ध्यान खाने पर नहीं रहता, जिससे हम अपनी भूख और तृप्ति के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं।
इससे हमें यह भी नहीं पता चलता कि हम कब संतुष्ट हो गए हैं और कब खाना बंद करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव और असंतुलन भी हो सकता है।
#5
खाने की आदतों को सुधारने के तरीके
खाने के दौरान टीवी देखने की आदत को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने खाने के समय को निर्धारित करें और उसे किसी शांत स्थान पर ही सीमित रखें।
खाने के समय टीवी देखने की बजाय अपने परिवार या दोस्तों के साथ बातचीत करें या अपने खाने का आनंद लें।
इसके अलावा अपने खाने को धीरे-धीरे खाएं और हर कौर को अच्छी तरह चबाएं ताकि आपका पाचन सही रहे और आपको भरपेट महसूस हो।