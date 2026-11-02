टीवी देखते-देखते खाना खाने के नुकसान

क्या खाना खाते समय टीवी देखते हैं? जानिए इससे होने वाले नुकसान

लेखन अंजली 03:55 pm Nov 02, 202603:55 pm

क्या है खबर?

अगर आप खाना खाते समय टीवी देखते हैं तो आपको यह आदत बदलनी चाहिए क्योंकि इससे आपका पाचन तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ऐसा करने से आपको पेट भरा हुआ नहीं लग सकता है और आप ज्यादा खाना खा लेते हैं। इसके अलावा टीवी देखते हुए खाना खाने से पाचन को भी नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको इस आदत से होने वाले नुकसान और इससे बचने के तरीके बताते हैं।