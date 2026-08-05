क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा एक-दूसरे के करीब रहें? इन आदतों को अपनाएं

अगर कभी छोटे-मोटे झगड़े हो जाएं तो उन्हें खुद ही हल करने दें। इस दौरान माता-पिता सिर्फ मार्गदर्शन दें और बच्चों को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने दें। इससे उनकी समस्या समाधान क्षमता बढ़ेगी और वे एक-दूसरे के नजरिए को समझना सीखेंगे।

इसके अलावा इससे उनके बीच की आपसी समझ भी बढ़ेगी और वे एक-दूसरे के साथ काम करने में अधिक सक्षम होंगे। यह आदत बच्चों में आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना को भी विकसित करती है।