क्या आप क्रिएटिन लेना शुरू करने वाले हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
क्रिएटिन एक लोकप्रिय सप्लीमेंट है, जो मांसपेशियों की ताकत और प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसे लेने से पहले कुछ जरूरी बातें जानना अहम है, ताकि आप इसके सही उपयोग से अधिकतम लाभ उठा सकें। इस लेख में हम आपको क्रिएटिन से जुड़ी 5 अहम बातें बताएंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इन जानकारियों के माध्यम से आप क्रिएटिन को सही तरीके से अपने फिटनेस रूटीन में शामिल कर सकते हैं।
#1
क्रिएटिन क्या है?
क्रिएटिन एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है और यह मांसपेशियों को ऊर्जा देने में मदद करता है।
यह मुख्य रूप से मांसपेशियों की ताकत और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
इसके अलावा यह शरीर की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। क्रिएटिन का उपयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, जो भारी वजन उठाने या ज्यादा मेहनत वाले व्यायाम करते हैं।
#2
सही मात्रा का चयन करें
क्रिएटिन की सही मात्रा का चयन बहुत जरूरी है। आमतौर पर एक दिन में 3-5 ग्राम क्रिएटिन लेना सही माना जाता है।
पहले हफ्ते में ज्यादा मात्रा (20 ग्राम प्रति दिन) लेने की सलाह दी जाती थी, लेकिन अब इसे लेकर मतभेद हैं। इससे पेट पर असर पड़ सकता है।
इसलिए, बेहतर होगा कि आप सामान्य मात्रा ही लें और इसे धीरे-धीरे बढ़ाएं। इसके अलावा किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
#3
हाइड्रेशन का ध्यान रखें
क्रिएटिन लेने के दौरान हाइड्रेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में पानी को खींचता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है।
इसलिए, क्रिएटिन लेने के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।
इससे न केवल डिहाइड्रेशन से बचाव होता है, बल्कि आपकी मांसपेशियों को भी सही मात्रा में पानी मिलता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बेहतर होती है।
#4
खाने के साथ लें
क्रिएटिन को खाने के साथ लेना अधिक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे इसका अवशोषण बेहतर होता है और यह शरीर पर अधिक प्रभावी होता है।
साथ ही खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट क्रिएटिन के प्रभाव को बढ़ाते हैं और इसे अधिक प्रभावी बनाते हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप इसे अपने भोजन के साथ या उसके बाद लें।
इससे न केवल क्रिएटिन का प्रभाव बढ़ता है, बल्कि आपके शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलती है।
#5
व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान दें
हर व्यक्ति की जरूरतें अलग-अलग होती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार ही क्रिएटिन का सेवन करें।
अगर आप सामान्य फिटनेस बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका लक्ष्य मांसपेशियों का विकास करना या प्रदर्शन सुधारना है तो क्रिएटिन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
सही जानकारी और सावधानी बरतने पर ही आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।