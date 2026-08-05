खाने में गेंदे के फूल का करते हैं उपयोग? इन बातों का रखें खास ध्यान

गेंदे की फूल की पंखुड़ियों का उपयोग करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें। इससे कीटाणुओं और गंदगी से छुटकारा मिलता है।

इसके लिए आप पंखुड़ियों को हल्के गर्म पानी में कुछ मिनट भिगो सकते हैं या फिर उन्हें साफ पानी से धो सकते हैं। इससे पंखुड़ियों की ताजगी बनी रहती है और वे खाने में अच्छी लगती हैं।

साफ-सफाई से आपके व्यंजनों का स्वाद भी बढ़ जाता है और सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है।