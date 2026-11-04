एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

जब भी आप एसेंशियल ऑयल का उपयोग करें तो उसकी सही मात्रा का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा एसेंशियल ऑयल लगाने से त्वचा पर जलन हो सकती है या एलर्जी हो सकती है।

हमेशा बताई गई मात्रा ही उपयोग करें और अगर आपको किसी खास उद्देश्य के लिए एसेंशियल ऑयल चाहिए तो विशेषज्ञ की सलाह लें।

इसके अलावा नए एसेंशियल ऑयल का उपयोग करने से पहले थोड़ी मात्रा में त्वचा पर जांच करें ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो।