एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करने से कई फायदे मिल सकते हैं। ये न केवल त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। हालांकि, अगर आप पहली बार एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जो आपके अनुभव को सुरक्षित और सुखद बनाएंगे।
#1
सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें
जब भी आप एसेंशियल ऑयल का उपयोग करें तो उसकी सही मात्रा का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा एसेंशियल ऑयल लगाने से त्वचा पर जलन हो सकती है या एलर्जी हो सकती है।
हमेशा बताई गई मात्रा ही उपयोग करें और अगर आपको किसी खास उद्देश्य के लिए एसेंशियल ऑयल चाहिए तो विशेषज्ञ की सलाह लें।
इसके अलावा नए एसेंशियल ऑयल का उपयोग करने से पहले थोड़ी मात्रा में त्वचा पर जांच करें ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो।
#2
त्वचा पर सीधे न लगाएं
नए एसेंशियल ऑयल का उपयोग करने से पहले इसे किसी अन्य तेल जैसे नारियल या बादाम तेल के साथ मिलाकर ही लगाएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एसेंशियल ऑयल आपकी त्वचा के लिए सुरक्षित है या नहीं।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि एसेंशियल ऑयल आपकी त्वचा पर जलन या एलर्जी पैदा न करे।
इस तरह आप बिना किसी जोखिम के एसेंशियल ऑयल का उपयोग कर सकते हैं और इसके फायदों का आनंद ले सकते हैं।
#3
आंखों से दूर रखें
एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि ये आपकी आंखों में न जाएं क्योंकि इससे आंखों में जलन हो सकती है।
अगर गलती से एसेंशियल ऑयल आपकी आंखों में चला जाए तो तुरंत पानी से आंखें धो लें और डॉक्टर से संपर्क करें।
इसके अलावा बच्चों और पालतू जानवरों को भी एसेंशियल ऑयल्स से दूर रखें ताकि उनकी त्वचा या सेहत प्रभावित न हो।
#4
धूप में जाने से पहले करें उपयोग
कुछ एसेंशियल ऑयल्स जैसे नींबू या संतरे के छिलके सूरज की किरणों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, जिससे त्वचा पर जलन हो सकती है। इसलिए इन प्रकार के एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग करने से पहले धूप में जाने से बचें या इन्हें रात में लगाएं।
इसके अलावा जब भी आप किसी नए एसेंशियल ऑयल का उपयोग करें तो पहले थोड़ी मात्रा में जांच करें ताकि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न हो।
#5
बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां बरतें
बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनकी त्वचा अधिक संवेदनशील होती है।
उन्हें हमेशा कम मात्रा में मिलाकर ही एसेंशियल ऑयल देना चाहिए और किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही किसी भी प्रकार के एसेंशियल ऑयल का उपयोग करना चाहिए।
इन सरल लेकिन जरूरी टिप्स को अपनाकर आप अपने एसेंशियल ऑयल्स के अनुभव को सुरक्षित बना सकते हैं।