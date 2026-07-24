माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं? इन 5 गलतियों को आज से करना छोड़ दें
क्या है खबर?
माइक्रोवेव एक बेहद काम का रसोई उपकरण है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो न केवल खाने के स्वाद को खराब कर सकती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप अपने माइक्रोवेव का सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकें।
#1
पानी गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल
कई लोग पानी को जल्दी गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है।
माइक्रोवेव में पानी को असमान रूप से गर्म किया जा सकता है, जिससे जलने का खतरा बढ़ जाता है।
इसके अलावा माइक्रोवेव में पानी गर्म करने से उसमें छोटे बुलबुले बन सकते हैं, जो अचानक फट सकते हैं और गंभीर चोट का कारण बन सकते हैं। इसलिए पानी गर्म करने के लिए हमेशा पैन या केतली का ही इस्तेमाल करें।
#2
प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म करना
माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करना भी एक बड़ी गलती है।
जब आप प्लास्टिक में खाना गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद रासायनिक तत्व आपके खाने में मिल सकते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
इसके अलावा प्लास्टिक में खाना गर्म करने से उसमें फफूंदी लग सकती है। इसलिए हमेशा माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित बर्तन का ही इस्तेमाल करें।
#3
धातु के बर्तन का इस्तेमाल
माइक्रोवेव में धातु के बर्तन रखना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है।
धातु के बर्तन जैसे स्टील या एल्युमिनियम प्लेट्स आदि रखने से माइक्रोवेव खराब हो सकता है और आग लगने का खतरा भी रहता है। इसलिए हमेशा माइक्रोवेव में कांच या मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करें।
इसके अलावा माइक्रोवेव में कभी भी एल्युमिनियम फॉयल या धातु की वस्तुएं न रखें।
#4
ढक्कन या प्लास्टिक ढकना
जब आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं तो अक्सर उसे ढक्कन या प्लास्टिक से ढक देते होंगे ताकि वह बाहर न गिरे, लेकिन ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे खाना सही तरीके से नहीं पकता और उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं।
इसके अलावा प्लास्टिक गर्म होने पर जहरीले तत्व छोड़ सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित ढक्कन या कांच की प्लेट का इस्तेमाल करें।
#5
लंबे समय तक लगातार उपयोग
लंबे समय तक लगातार माइक्रोवेव का उपयोग करने से भी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे बिजली के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
इसलिए खाना बनाने के बाद तुरंत इसे बंद करें और समय-समय पर माइक्रोवेव को साफ भी करें ताकि आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े।
इन गलतियों से बचकर आप अपने माइक्रोवेव का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।