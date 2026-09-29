संतरे के छिलके फेंक देते हैं? जानिए उनसे क्या-क्या बनाया जा सकता
क्या है खबर?
अधिकतर लोग संतरे के छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे कई उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं? संतरे के छिलके न केवल आपके घर को महकाते हैं, बल्कि इन्हें आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके बताएंगे, जिनसे आप संतरे के छिलकों का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।
#1
कीटाणु दूर करने वाला स्प्रे बनाएं
संतरे के छिलकों में प्राकृतिक कीटाणु दूर करने वाले गुण होते हैं, जो आपके घर को कीट-मुक्त रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके लिए कुछ संतरे के छिलकों को पानी में उबालें और ठंडा होने दें। इसके बाद इस पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भर लें और इसे अपने घर के विभिन्न हिस्सों में छिड़कें।
यह स्प्रे न केवल कीटों को दूर रखेगा बल्कि आपके घर को खुशबूदार भी बनाएगा।
#2
प्राकृतिक सुगंध बनाएं
संतरे के छिलके एक बेहतरीन प्राकृतिक सुगंध भी हो सकते हैं, जिसे आप अपने बाथरूम या किसी भी बंद जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए कुछ संतरे के छिलकों को सूखा लें और उन्हें बारीक पीस लें, फिर इस पाउडर को एक कटोरी में रखें और उसमें थोड़ा-सा खाने का सोडा मिलाएं।
इस मिश्रण को आप अपने बाथरूम या किसी भी बंद जगह पर रख सकते हैं। यह बदबू को दूर करने में मदद करेगा।
#3
त्वचा की देखभाल के लिए स्क्रब
आप अपनी त्वचा की देखभाल में भी संतरे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए कुछ सूखे संतरे के छिलकों का पाउडर बना लें और उसमें शहद मिलाकर एक स्क्रब तैयार करें। इस स्क्रब को आप अपने चेहरे या शरीर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह आपकी त्वचा को साफ करने, चमक देने और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करेगा।
इसके अलावा यह आपकी त्वचा को ताजगी और नमी भी प्रदान करेगा।
#4
घर की ताजगी के लिए खुशबू
घर की महक को तरोताजा रखने के लिए आप एक प्राकृतिक खुशबू भी बना सकते हैं। इसके लिए सूखे संतरे के छिलकों का पाउडर बना लें और उसमें थोड़ी-सी लैवेंडर तेल मिलाएं।
इस मिश्रण को एक कटोरी में रखें और इसे किसी भी जगह पर रख दें, जहां से इसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी।
यह आपके घर को ताजगी भरी खुशबू देगा और आपको आरामदायक महसूस कराएगा।
#5
रसोई की सफाई के लिए घोल
रसोई की सफाई के लिए घोल बनाने के लिए सबसे पहले सूखे संतरे के छिलकों का पाउडर बना लें, फिर उसमें सफेद सिरका मिलाकर एक घोल तैयार करें।
इस घोल को आप अपने रसोई के काउंटरटॉप्स या किसी भी सतह पर लगा सकते हैं, जिसे साफ करना हो। यह घोल न केवल जमी हुई गंदगी को हटाएगा बल्कि कीटाणुओं को भी मार देगा।
इसके अलावा यह आपकी रसोई को ताजगी भरी खुशबू देगा और आपको आरामदायक महसूस कराएगा।