संतरे के छिलकों से बनाएं ये चीजें

संतरे के छिलके फेंक देते हैं? जानिए उनसे क्या-क्या बनाया जा सकता

लेखन अंजली 06:42 pm Sep 29, 202606:42 pm

क्या है खबर?

अधिकतर लोग संतरे के छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे कई उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं? संतरे के छिलके न केवल आपके घर को महकाते हैं, बल्कि इन्हें आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके बताएंगे, जिनसे आप संतरे के छिलकों का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।