अगर आपका हेलमेट पहनने पर ढीला लगता है या फिर ठीक से फिट नहीं हो रहा है तो इसे बदल देना चाहिए।

सही फिटिंग वाला हेलमेट ही आपके सिर को बेहतर सुरक्षा दे सकता है। एक ढीला या खराब फिटिंग वाला हेलमेट सड़क पर दुर्घटना के समय आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका हेलमेट आपके सिर पर पूरी तरह से फिट हो ताकि वह दुर्घटनाओं के समय प्रभावी हो सके।