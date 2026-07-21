उमस वाले मौसम में ज्यादा पसीना आता है? इन 5 हैक्स को अपनाएं

उमस वाले मौसम में ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है ताकि आपके शरीर में पानी की कमी न हो।

इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं, जो न केवल आपको हाइड्रेटेड रखेगा बल्कि ऊर्जा भी देगा। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और थकान से बच सकेंगे।