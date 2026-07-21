उमस वाले मौसम में ज्यादा पसीना आता है? इन 5 हैक्स को अपनाएं
क्या है खबर?
उमस वाले मौसम में पसीना आना एक आम बात है, लेकिन अगर यह ज्यादा आ जाए तो यह काफी असहज कर सकता है। यह स्थिति त्वचा पर चिपचिपेपन और जलन का कारण भी बन सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप उमस वाले मौसम में भी तरोताजा और आरामदायक महसूस कर सकते हैं।
#1
हल्के और ढीले कपड़े पहनें
उमस भरे मौसम में कपड़े चुनते समय हल्के और ढीले कपड़ों का चयन करें।
सूती या लिनन के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीने को जल्दी सोख लेते हैं।
इसके अलावा इन कपड़ों को पहनकर आप आराम से रहेंगे और चिपचिपेपन से बच सकेंगे।
टाइट कपड़े पहनने से बचें क्योंकि ये पसीने को सूखने नहीं देते और त्वचा पर जलन का कारण बन सकते हैं।
#2
एंटीपर्सपिरेंट का करें इस्तेमाल
उमस वाले मौसम में पसीने से बचने के लिए एक अच्छा एंटीपर्सपिरेंट बहुत जरूरी है।
ऐसे एंटीपर्सपिरेंट चुनें, जो लंबे समय तक असरदार रहें और पसीने को रोकने में मदद करें। रात को सोने से पहले अंडरआर्म्स पर इसका इस्तेमाल करें ताकि सुबह उठते ही आप तरोताजा महसूस करें।
इसके अलावा अपने बैग में हमेशा एक छोटा स्प्रे रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसका उपयोग कर सकें।
#3
पसीना सोखने वाले पाउडर का करें उपयोग
पसीना सोखने वाले पाउडर का इस्तेमाल करके आप चिपचिपेपन से राहत पा सकते हैं। ये पाउडर खासतौर पर अंडरआर्म्स, पैरों और कमर के आसपास के हिस्से में इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पसीना ज्यादा आता है।
इन्हें लगाने से पहले त्वचा को अच्छी तरह सुखा लें ताकि पाउडर अच्छे से लग सके और पसीना जल्दी सूख जाए। इससे त्वचा पर चिपचिपापन नहीं रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#4
पानी पीते रहें
उमस वाले मौसम में ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है ताकि आपके शरीर में पानी की कमी न हो।
इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं, जो न केवल आपको हाइड्रेटेड रखेगा बल्कि ऊर्जा भी देगा। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और थकान से बच सकेंगे।
#5
ठंडे स्थान पर समय बिताएं
अगर संभव हो तो ऐसे स्थानों पर समय बिताएं जहां ठंडक हो। ऑफिस या घर पर पंखे या ठंडक देने वाले उपकरण सही तरीके से चलाएं ताकि आप ज्यादा पसीना आने से बच सकें।
अगर घर पर ठंडक देने वाले उपकरण नहीं हैं तो कूलर का इस्तेमाल करें और खिड़कियां बंद रखें ताकि बाहर की उमस अंदर न आए।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप उमस वाले मौसम में भी तरोताजा और आरामदायक महसूस कर सकते हैं।