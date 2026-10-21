भारी महसूस होने पर अपनाएं ये तरीके

कभी-कभी भारी महसूस होता है? जानिए इसके कारण और इससे राहत पाने के तरीके

लेखन अंजली 11:41 am Oct 21, 202611:41 am

क्या है खबर?

कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम अधिक वजन उठाते हैं और इसका कारण शरीर में पानी का अधिक जमाव हो सकता है। यह स्थिति आमतौर पर शरीर में नमक के स्तर में बदलाव और संतुलन में गड़बड़ी के कारण होती है। इससे शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसके कारण सूजन और भारीपन महसूस हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर ब्लोटिंग को कम किया जा सकता है।