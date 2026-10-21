कभी-कभी भारी महसूस होता है? जानिए इसके कारण और इससे राहत पाने के तरीके
क्या है खबर?
कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम अधिक वजन उठाते हैं और इसका कारण शरीर में पानी का अधिक जमाव हो सकता है। यह स्थिति आमतौर पर शरीर में नमक के स्तर में बदलाव और संतुलन में गड़बड़ी के कारण होती है। इससे शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसके कारण सूजन और भारीपन महसूस हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर ब्लोटिंग को कम किया जा सकता है।
#1
नमक का सेवन करें कम
अधिक नमक का सेवन ब्लोटिंग को बढ़ाने का कारण बन सकता है।
इसका कारण है कि नमक में मौजूद सोडियम शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसलिए जितना संभव हो उतना नमक का सेवन कम करें।
अगर आप बाहर से खाना मंगवाते हैं तो उसमें छुपा सोडियम कम करने के लिए नींबू का रस मिलाकर खाएं। इससे खाने का स्वाद भी बढ़ेगा और सेहत भी बेहतर रहेगी।
#2
अधिक मीठी चीजों से बनाएं दूरी
मीठी चीजों का अधिक सेवन भी ब्लोटिंग को बढ़ाने का कारण बन सकता है।
इसका कारण है कि इनमें शक्कर के साथ-साथ अन्य कार्ब्स भी होते हैं, जो शरीर में अधिकतर पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ऐसे में जब आप अधिक मीठा खाते हैं तो शरीर में ब्लोटिंग बढ़ जाती है। इसलिए मीठी चीजों का सेवन कम से कम करें और सेहत का ध्यान रखें।
#3
पोटेशियम से भरपूर चीजों का करें सेवन
पोटेशियम एक ऐसा खनिज है, जो शरीर में नमक के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है।
यह शरीर में पानी के स्तर को संतुलित रखने में भी सहायक है। पोटेशियम की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थ शरीर में नमक की कमी को पूरा कर सकते हैं।
लाभ के लिए केले, टमाटर, संतरे, कद्दू और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें।
#4
पानी पीते रहें
पानी पीते रहने से शरीर में पानी के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह नमक के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे ब्लोटिंग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा पानी की कमी के कारण शरीर को पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य अंगों से पानी निकालना पड़ता है, जिससे भी पानी का वजन बढ़ जाता है। इसलिए पानी पीना न भूलें।