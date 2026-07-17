गीले बालों में सो जाने से जुड़ी समस्याएं

रात को नहाने के बाद गीले बालों में सो जाते हैं? हो सकती हैं ये समस्याएं

लेखन अंजली 12:33 pm Jul 17, 202612:33 pm

क्या है खबर?

अगर आप रात को नहाने के बाद गीले बालों में सो जाते हैं तो यह एक बहुत ही गलत आदत है। भले ही आपको लगे कि इससे आपको आरामदायक महसूस होता है, लेकिन इससे आपके बालों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि गीले बालों में सोने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इससे आपके बालों की सेहत पर क्या असर पड़ता है।