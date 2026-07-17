रात को नहाने के बाद गीले बालों में सो जाते हैं? हो सकती हैं ये समस्याएं
क्या है खबर?
अगर आप रात को नहाने के बाद गीले बालों में सो जाते हैं तो यह एक बहुत ही गलत आदत है। भले ही आपको लगे कि इससे आपको आरामदायक महसूस होता है, लेकिन इससे आपके बालों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि गीले बालों में सोने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इससे आपके बालों की सेहत पर क्या असर पड़ता है।
#1
बालों का टूटना
गीले बालों में सोने से बालों का टूटना बढ़ जाता है।
जब आप गीले बालों पर तकिया रखते हैं तो तकिये के रेशे बालों को खींचते हैं, जिससे बाल टूटने लगते हैं।
इसके अलावा गीले बालों में सोने से सिर का पसीना भी बालों को कमजोर कर सकता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमेशा गीले बालों को सुखाकर ही सोएं।
#2
फंगल संक्रमण होना
गीले बालों में सोने से फंगल संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। रात भर गीले बालों के कारण सिर की त्वचा नम रहती है, जिससे फंगस पनपने का मौका मिलता है।
फंगस के कारण सिर में खुजली, लालिमा और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा फंगल संक्रमण से बालों की जड़ कमजोर हो जाती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा गीले बालों को सुखाकर ही सोएं।
#3
सिर की त्वचा का सूखापन
गीले बालों में सोने से सिर की त्वचा में सूखापन आ सकता है। जब गीले बालों पर तकिया रखा जाता है तो तकिये के रेशे त्वचा को खींचते हैं, जिससे जलन और खुजली होने लगती है।
इसके अलावा गीले बालों में सोने से सिर का पसीना भी त्वचा को कमजोर कर सकता है, जिससे सूखापन बढ़ता है।
इस समस्या से बचने के लिए हमेशा गीले बालों को सुखाकर ही सोएं।
#4
बैक्टीरिया का बढ़ना
गीले बालों में सोने से बैक्टीरिया पनपने का मौका मिलता है। रातभर तकिये पर मौजूद बैक्टीरिया सिर की त्वचा पर चिपक जाते हैं, जिससे संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है।
बैक्टीरिया के कारण सिर में खुजली, लालिमा और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा बैक्टीरिया से बालों की जड़ कमजोर हो जाती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा गीले बालों को सुखाकर ही सोएं।