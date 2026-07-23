रात में चारों ओर रोशनी के हल्के घेरे दिखते हैं? हो सकती हैं ये समस्याएं
क्या है खबर?
रात के समय जब आप किसी प्रकाश के चारों ओर हल्के-हल्के घेरे देखते हैं तो इसे ज्यादातर लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, इस तरह के लक्षण नजर आने के पीछे कुछ गंभीर आंखों की समस्याओं का कारण हो सकते हैं। आइए आज हम आपको इस समस्या के बारे में विस्तार से बताते हैं और ये बताते हैं कि अगर आपको रोशनी के चारों ओर घेरे दिखें तो आपको क्या करना चाहिए।
#1
मोतियाबिंद हो सकता है एक कारण
अगर आपको रोशनी के चारों ओर घेरे दिखें तो इसके पीछे एक कारण मोतियाबिंद हो सकता है। यह एक आंखों की समस्या है, जिसमें आंखों के लेंस पर सफेद परत चढ़ जाती है।
इस कारण रोशनी के चारों ओर हल्के-हल्के घेरे दिखने लगते हैं। इस समस्या का इलाज ऑपरेशन से किया जा सकता है।
अगर आपको मोतियाबिंद की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर सही इलाज करवाएं।
#2
रेटिना अलग होने की हो सकती है संभावना
रेटिना के अलग होने की समस्या आंखों की एक गंभीर समस्या है, जिसमें आंखों की रेटिना (आंखों का पर्दा) अपनी जगह से हट जाती है। इसके कारण रोशनी के चारों ओर घेरे दिखने लगते हैं।
इस समस्या का इलाज ऑपरेशन से किया जा सकता है। अगर आपको रेटिना के अलग होने की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर सही उपचार करवाएं।
इसके अलावा नियमित जांच करवाना भी जरूरी है ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके।
#3
आंखों पर दबाव की समस्या
ग्लूकोमा आंखों से जुड़ी एक बीमारी है, जिसमें आंखों की नसों पर दबाव पड़ता है।
इस कारण आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। ग्लूकोमा के कारण भी रोशनी के चारों ओर घेरे दिखने लगते हैं।
अगर आपको ग्लूकोमा की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर सही उपचार करवाएं।
इसके अलावा नियमित जांच करवाना भी जरूरी है ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके और उसका सही इलाज किया जा सके।
#4
दूर की नजर कमजोर होने की हो सकती है समस्या
जब दूर की नजर कमजोर होती है तो पास की चीजें धुंधली नजर आती हैं। इस कारण दूर की चीजों जैसे कि लाइट्स या स्ट्रीट लाइट्स पर हल्के घेरे नजर आते हैं।
इस समस्या का इलाज चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस से किया जा सकता है।
इसके अलावा ऑपरेशन भी एक विकल्प हो सकता है। अगर आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेकर सही इलाज करवाएं ताकि आपकी नजर सही हो सके।
#5
डॉक्टर से संपर्क करना है जरूरी
अगर आपको रात के समय रोशनी के चारों ओर घेरे दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और समय रहते इलाज भी हो सकेगा।
ध्यान रखें कि आंखों से जुड़ी समस्याओं को हल्के में लेना गलत होगा क्योंकि इनसे नजर पर बुरा असर पड़ सकता है।
नियमित जांच करवाकर आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं और किसी भी समस्या का समय रहते पता लगा सकते हैं।