रात में चारों ओर रोशनी के हल्के घेरे दिखते हैं? हो सकती हैं ये समस्याएं

रेटिना के अलग होने की समस्या आंखों की एक गंभीर समस्या है, जिसमें आंखों की रेटिना (आंखों का पर्दा) अपनी जगह से हट जाती है। इसके कारण रोशनी के चारों ओर घेरे दिखने लगते हैं।

इस समस्या का इलाज ऑपरेशन से किया जा सकता है। अगर आपको रेटिना के अलग होने की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर सही उपचार करवाएं।

इसके अलावा नियमित जांच करवाना भी जरूरी है ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके।