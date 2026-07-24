जरूरत से ज्यादा सोचने के लिए इन चीजों को छोड़े

जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? इन 5 चीजों को करना छोड़ें

लेखन अंजली 01:56 pm Jul 24, 202601:56 pm

क्या है खबर?

अक्सर लोग किसी न किसी बात को लेकर ज्यादा सोचते रहते हैं। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और वे कई बार जरूरी काम भी नहीं कर पाते हैं। ज्यादा सोचने से आप अपने जीवन में कई बार अनजाने में तनाव भी बढ़ा लेते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आपको ज्यादा सोचने की बजाय उन्हें छोड़ने पर ध्यान देना चाहिए।