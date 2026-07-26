क्या आप अक्सर छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं? जानिए इसके कारण

कई काम एक साथ करना भले ही आपको स्मार्ट लगे, लेकिन यह आपकी याददाश्त पर बुरा असर डाल सकता है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका ध्यान किसी एक काम पर पूरी तरह केंद्रित नहीं हो पाता, जिससे आप छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं।

बेहतर होगा कि आप एक समय पर एक ही काम करें और उसे पूरा करने के बाद ही अगले काम पर ध्यान दें। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और भूलने की समस्या कम होगी।