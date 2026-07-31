सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं? खुद को हाइड्रेट रखने के लिए बनाएं ये पेय
क्या है खबर?
सावन के सोमवार का व्रत बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना जाता है। इस बार सावन का महीना 29 जुलाई से शुरू होगा और इसमें 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनमें से पहला 3 अगस्त को है। इस दौरान व्रत रखने वाले लोगों को खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है क्योंकि तपती धूप और गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे सेहत प्रभावित होती है। आइए कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय की रेसिपी जानते हैं।
#1
नारियल पानी का करें सेवन
नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है, जो शरीर को पानी की कमी से बचा सकता है। इसमें पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं।
इसके अलावा इसमें कम कैलोरी होती हैं, जो वजन घटाने में भी मदद कर सकती हैं। नारियल पानी में प्राकृतिक मिठास होती है, जो ऊर्जा देती है।
यह शरीर को तरोताजा बनाए रखने में मददगार है।
#2
बेल का जूस पिएं
बेल का जूस स्वादिष्ट होने के साथ-साथ कई अच्छे तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकते हैं। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। यह पाचन को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है।
इसके अलावा बेल का जूस दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने, शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और त्वचा को चमकदार बनाने में सहायक है।
#3
तरबूज का जूस का गर्मियों में है अधिक महत्व
तरबूज का जूस प्राकृतिक रूप से पानी की कमी को पूरा करने वाला पेय है, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा यह शरीर को ठंडक देने और पाचन को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए तरबूज के गूदे को ब्लेंडर में ब्लेंड करें, फिर इसको छानकर गिलास में डालें। आप चाहें तो इसमें स्वादानुसार काला नमक और भुना जीरा पाउडर भी मिला सकते हैं।
#4
अनार का जूस भी है लाभकारी
अनार के जूस में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-C और अन्य जरूरी तत्व होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं।
यह पेय सूजन को कम करने में सहायक है। इसके अलावा अनार का जूस दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने, शुगर के स्तर को कम करने और त्वचा को चमकदार बनाने में भी सहायक है।
#5
नींबू पानी का सेवन भी है फायदेमंद
नींबू पानी विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को हाइड्रेट रखने में भी सहायक है।
नींबू पानी का सेवन वजन घटाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा नींबू पानी का सेवन त्वचा को चमकदार बनाने और मुंहासों की समस्या से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है।