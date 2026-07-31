सावन के सोमवार व्रत के दौरान पिएं ये पेय

सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं? खुद को हाइड्रेट रखने के लिए बनाएं ये पेय

लेखन अंजली 11:39 am Jul 31, 202611:39 am

क्या है खबर?

सावन के सोमवार का व्रत बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना जाता है। इस बार सावन का महीना 29 जुलाई से शुरू होगा और इसमें 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनमें से पहला 3 अगस्त को है। इस दौरान व्रत रखने वाले लोगों को खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है क्योंकि तपती धूप और गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे सेहत प्रभावित होती है। आइए कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय की रेसिपी जानते हैं।