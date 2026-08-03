सावन के उपवास में खाएं ये प्रोटीन युक्त चीजें

सावन में उपवास रखते हैं? प्रोटीन के स्तर को बनाए रखने के लिए खाएं ये चीजें

लेखन अंजली 12:52 pm Aug 03, 202612:52 pm

क्या है खबर?

सावन का महीना शुरू हो गया है और इस दौरान कई लोग उपवास रखते हैं। उपवास के दौरान प्रोटीन का स्तर बनाए रखना जरूरी है क्योंकि इसके बिना शरीर कमजोर हो सकता है। प्रोटीन से भरपूर चीजें न केवल ऊर्जा प्रदान करती हैं, बल्कि मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती हैं। आइए जानते हैं कि उपवास के दौरान किन-किन प्रोटीन युक्त चीजों का सेवन किया जा सकता है ताकि शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती रहे।