सावन में उपवास रखते हैं? प्रोटीन के स्तर को बनाए रखने के लिए खाएं ये चीजें
क्या है खबर?
सावन का महीना शुरू हो गया है और इस दौरान कई लोग उपवास रखते हैं। उपवास के दौरान प्रोटीन का स्तर बनाए रखना जरूरी है क्योंकि इसके बिना शरीर कमजोर हो सकता है। प्रोटीन से भरपूर चीजें न केवल ऊर्जा प्रदान करती हैं, बल्कि मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती हैं। आइए जानते हैं कि उपवास के दौरान किन-किन प्रोटीन युक्त चीजों का सेवन किया जा सकता है ताकि शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती रहे।
#1
साबूदाना
साबूदाना उपवास के दौरान सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है।
इसमें उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन-B और प्रोटीन होता है। यह आसानी से पच जाता है और इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है।
साबूदाना का सेवन करने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है और यह भूख को भी शांत करता है। इसे कई तरीकों से जैसे खीर, टिक्की या खिचड़ी बनाकर खाया जा सकता है।
#2
आलू
उपवास के दौरान आलू का सेवन भी बहुत फायदेमंद होता है। आलू में भी उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है।
आलू को उबालकर या सेंककर खाया जा सकता है। इसे अलग-अलग तरीकों से जैसे चाट, टिक्का या चोखा बनाकर खाया जा सकता है।
आलू में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ताकत देते हैं और भूख को भी शांत करते हैं।
#3
दूध और दूध से बने उत्पाद
दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही और छाछ भी उपवास के दौरान खाए जा सकते हैं। इनमें उच्च मात्रा में प्रोटीन होती है, जो शरीर को ताकत देती है।
दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन को सुधारते हैं और छाछ में जरूरी लवण होते हैं, जो शरीर को तरोताजा रखते हैं।
इनका सेवन करने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है और यह भूख को भी शांत करता है।
#4
फल
फल भी उपवास के दौरान खाए जा सकते हैं क्योंकि इनमें प्राकृतिक मिठास होती है, जो ऊर्जा प्रदान करती है।
केले, सेब, पपीता आदि फल विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं।
इन फलों का सेवन करने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है और यह भूख को भी शांत करता है। फलों के सेवन से पाचन भी सुधरता है।
#5
नट्स और सूखे मेवे
नट्स और सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश आदि भी उपवास के दौरान खाए जा सकते हैं क्योंकि इनमें उच्च मात्रा में वसा, प्रोटीन और फाइबर होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं।
इनका सेवन करने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है और यह भूख को भी शांत करता है। इनका सेवन करने से पाचन भी सुधरता है और शरीर को तरोताजा रहता है।