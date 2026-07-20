चोट लगने पर अस्पताल जाने की जरूरत है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

अगर आपको चोट लगने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाएं। यह संकेत हो सकता है कि आपकी चोट अंदरूनी अंगों पर असर डाल रही है या फेफड़ों पर दबाव डाल रही है।

इस स्थिति को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह आपके शरीर के ऑक्सीजन स्तर को प्रभावित कर सकता है।

अस्पताल जाकर डॉक्टर से जांच करवाएं ताकि सही इलाज मिल सके और आपकी सांस लेने की समस्या ठीक हो सके।