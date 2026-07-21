आलू, पनीर या प्याज के पकोड़े बनाते हैं? इन टिप्स को आजमाएं, मिलेगा कुरकुरा स्वाद

पकोड़े बनाने के लिए बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप इसके साथ थोड़ा चावल का आटा मिलाते हैं तो आपके पकोड़े और भी ज्यादा कुरकुरे बनेंगे।

इसके लिए एक कटोरे में जितना बेसन चाहिए, उसमें थोड़ा चावल का आटा, नमक और पसंदीदा मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं।

अब इस मिश्रण में थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार कर लें और फिर इसमें आलू, पनीर या प्याज के टुकड़े डालकर पकोड़े बनाने के लिए तैयार करें।