आलू, पनीर या प्याज के पकोड़े बनाते हैं? इन टिप्स को आजमाएं, मिलेगा कुरकुरा स्वाद
क्या है खबर?
पकोड़े भारतीय नाश्ते का एक खास हिस्सा हैं। ये न केवल चाय के साथ बल्कि किसी भी समय खाए जा सकते हैं। आलू, पनीर और प्याज के पकोड़े बहुत ही पसंदीदा नाश्ते में शामिल हैं। हालांकि, इन्हें बनाते समय कई लोग कुरकुरे स्वाद को पाने में असफल रहते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आपके पकोड़े हर बार बेहद कुरकुरे और स्वादिष्ट बन सकते हैं।
#1
बेसन में मिलाएं थोड़ा चावल का आटा
पकोड़े बनाने के लिए बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप इसके साथ थोड़ा चावल का आटा मिलाते हैं तो आपके पकोड़े और भी ज्यादा कुरकुरे बनेंगे।
इसके लिए एक कटोरे में जितना बेसन चाहिए, उसमें थोड़ा चावल का आटा, नमक और पसंदीदा मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण में थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार कर लें और फिर इसमें आलू, पनीर या प्याज के टुकड़े डालकर पकोड़े बनाने के लिए तैयार करें।
#2
बारीक काटें सब्जियां
पकोड़े बनाने के लिए सब्जियों को बारीक काटना बहुत जरूरी है। अगर आप आलू, पनीर और प्याज के बड़े टुकड़े इस्तेमाल करते हैं तो आपके पकोड़े सही से पक नहीं पाएंगे और उनका स्वाद भी बिगड़ सकता है।
इसलिए हमेशा सब्जियों को बारीक काटकर ही पकोड़े बनाएं। इससे आपके पकोड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे।
इस तरह आप अपने पकोड़ों को और भी बेहतर बना सकते हैं और उनका मजा ले सकते हैं।
#3
पानी डालें कम, दही डालें ज्यादा
पानी डालकर पकोड़े बनाने से घोल पतला हो जाता है और पकोड़े बनने के बाद सही नहीं लगते।
इसके अतिरिक्त घोल में पानी डालने से पकोड़ों का स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसलिए जब भी आप पकोड़े का घोल बनाएं तो उसमें दही का इस्तेमाल करें।
दही से पकोड़ों का स्वाद बढ़ता है और वे कुरकुरे भी बनते हैं। दही का इस्तेमाल करने से आपके पकोड़े हमेशा अच्छे बनेंगे और उनका मजा भी दोगुना हो जाएगा।
#4
तेल गर्म होने के बाद ही पकोड़े तलें
अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे ठंडे तेल में ही पकोड़े डाल देते हैं, जिससे वे तेल सोख लेते हैं और ज्यादा तेल वाले बनते हैं।
इसलिए हमेशा तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद ही उसमें पकोड़े डालें। इससे आपके पकोड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे।
इन टिप्स को अपनाकर आप अपने पकोड़ों को हर बार बेहतरीन बना सकते हैं और उनका मजा ले सकते हैं।