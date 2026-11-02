नाश्ते में क्विनोआ खाना पसंद करते हैं? जानिए इससे बनाए जाने वाले 5 आसान व्यंजन

हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। आमतौर पर सूजी या बेसन से बनाए जाने वाले हलवे को क्विनोआ से बनाया जा सकता है।

सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो दें, फिर उसे मिक्सी में पीस लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें पीसा हुआ क्विनोआ डालें और हल्की आंच पर भूनें।

जब यह सुनहरा हो जाए तो इसमें दूध, शक्कर और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं।