नाश्ते में क्विनोआ खाना पसंद करते हैं? जानिए इससे बनाए जाने वाले 5 आसान व्यंजन
क्या है खबर?
क्विनोआ एक पौष्टिक अनाज है, जो प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन्स से भरपूर होता है। यह गेहूं और चावल का एक बेहतरीन विकल्प है। आमतौर पर लोग इसे सलाद या मुख्य भोजन में शामिल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे नाश्ते में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए आज हम आपको क्विनोआ से बनाए जाने वाले कुछ आसान और स्वादिष्ट नाश्ते के व्यंजनों के बारे में बताते हैं।
#1
क्विनोआ उपमा
उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आमतौर पर सूजी से बनाया जाता है। इसे क्विनोआ से बनाना एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है।
इसके लिए क्विनोआ को धोकर हल्का भून लें, फिर उसमें तेल गर्म करके जीरा, राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज डालें। अब इसमें भुना हुआ क्विनोआ डालकर पानी मिलाएं और पकने दें।
जब पानी सूख जाए तो नींबू रस और धनिया पत्ती डालकर गरमागरम परोसें।
#2
क्विनोआ खिचड़ी
खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप कई तरह से बना सकते हैं।
आमतौर पर चावल और दाल से बनाई जाने वाली खिचड़ी को क्विनोआ और दाल से बनाया जा सकता है।
इसके लिए सबसे पहले मूंगदाल को धोकर भिगो दें, फिर कुकर में तेल गर्म करें और जीरा, हींग, हल्दी, नमक आदि मसाले डालें। अब इसमें भिगोई हुई दाल और भुना हुआ क्विनोआ डालकर पानी मिलाएं और 3 सीटी आने तक पकने दें।
#3
क्विनोआ का हलवा
हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। आमतौर पर सूजी या बेसन से बनाए जाने वाले हलवे को क्विनोआ से बनाया जा सकता है।
सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो दें, फिर उसे मिक्सी में पीस लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें पीसा हुआ क्विनोआ डालें और हल्की आंच पर भूनें।
जब यह सुनहरा हो जाए तो इसमें दूध, शक्कर और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं।
#4
क्विनोआ का चीला
चीला एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जो नाश्ते में खाया जा सकता है। आमतौर पर बेसन या आटे से बनाया जाने वाला चीला क्विनोआ से बनाया जा सकता है।
इसके लिए सबसे पहले मूंगदाल को धोकर भिगो दें, फिर उसे मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को एक कटोरे में डालकर उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च आदि मिलाएं। साथ ही नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर आदि मसाले मिलाएं।
#5
क्विनोआ का पोहा
पोहा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नाश्ता है, जिसे आप क्विनोआ से भी बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले चिउड़े को धोकर थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि वह नरम हो जाएं, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, मूंगफली डालें। इसके बाद बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, हल्दी, नमक आदि मसाले डालें। अब इसमें नरम चिउड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अंत में नींबू रस और धनिया पत्ती डालकर गर्मागर्म परोसें।