सर्दियों में गाजर खाना पसंद है? जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी
क्या है खबर?
गाजर एक सेहतमंद सब्जी है, जो सर्दियों में अपने बेहतरीन स्वाद और पौष्टिक गुणों के लिए जानी जाती है। आमतौर पर गाजर का इस्तेमाल सलाद या फिर हलवे में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको गाजर से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।
#1
गाजर का हलवा
गाजर का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजरों को कदूकस करें, फिर उन्हें दूध में उबालें जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाएं। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और घी डालकर अच्छे से पकाएं। अंत में इसमें काजू और बादाम डालकर सजाएं।
यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
गाजर का अचार
अगर आप अचार के शौकीन हैं तो गाजर का अचार जरूर आजमाएं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजरों को लंबा काट लें और धूप में सुखा लें। अब सरसों का तेल गर्म करें और उसमें मेथी दाना, सौंफ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मसाला तैयार करें।
सूखी हुई गाजरों को इस मसाले में मिलाकर कांच की बोतल में भर दें और धूप में रखें ताकि मसाला अच्छे से गाजरों में मिल जाए।
#3
गाजर का रायता
गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता खाना किसे पसंद नहीं होता।
गाजर का रायता बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें कद्दूकस की हुई ताजी गाजर मिलाएं। अब इसमें नमक, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं।
यह रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद है, जिससे यह आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकता है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और अपने खाने का मजा लें।
#4
गाजर का सूप
सर्दियों में गर्मागर्म सूप पीने का अपना ही आनंद होता है।
गाजर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को तेल में भून लें, फिर उसमें कदूकस की हुई गाजर डालकर थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें पानी डालकर उबाल आने दें और गाजर नरम हो जाने पर मिश्रण को पीस लें।
अंत में नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू रस मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
#5
गाजर की सब्जी
गाजर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा तड़का लगाएं और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
कदूकस की हुई गाजर, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर ढक्कन लगाकर पकने दें। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर सब्जी को मध्यम आंच पर पकने दें।
तैयार सब्जी को रोटी या परांठे के साथ गर्मागर्म परोसें।